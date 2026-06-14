Tiền vệ 34 tuổi trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía người hâm mộ, vì màn trình diễn thất vọng ở khu trung tuyến.

Trong hiệp một, Brazil gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu tốc độ của Morocco và sớm bị chọc thủng lưới. Dù Vinicius Junior kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ, nhưng điều đó không thể che lấp những vấn đề nơi tuyến giữa Selecao.

Casemiro gặp khó trước sự vây ráp của các tiền vệ Morocco - Ảnh: SunSport

Đá cặp cùng Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes, Casemiro liên tục bị đối phương khai thác. Chính khu vực do cựu tiền vệ MU án ngữ bị Morocco xuyên phá trong tình huống mở tỷ số.

Qua 30 phút bóng lăn, chỉ có hai cầu thủ Brazil chạm bóng ít hơn Casemiro. Anh bị xem là một trong những nguyên nhân chính khiến lối chơi của Brazil trở nên rời rạc.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chê bai màn trình diễn của Casemiro. Một fan hâm mộ bình luận: "Paqueta và Casemiro chơi cực kỳ tệ".

Người khác mỉa mai bằng cách nhắc lại câu nói nổi tiếng của Jamie Carragher: "Bóng đá đã rời bỏ Casemiro rồi quay trở lại. Hôm nay, bóng đá rời bỏ anh ấy thêm lần nữa".

Casemiro còn bị phạt thẻ vàng trước khi hiệp một khép lại. Qua giờ giải lao, HLV Ancelotti quyết định rút anh ra sân và tung vào Fabinho.

Màn trình diễn trước Morocco hoàn toàn trái ngược hình ảnh Casemiro từng ghi 9 bàn tại Premier League mùa trước, góp công lớn giúp MU giành vé dự Champions League.

Không ít CĐV đặt dấu hỏi về tương lai tuyến giữa của Brazil. Một tài khoản trên X viết: "Tôi hy vọng Ederson trên ghế dự bị sẽ chơi tốt hơn phiên bản Casemiro này".

Thậm chí, một người còn hài hước bình luận: "Có lẽ lãnh đạo MU đang vui vì không gia hạn thêm một năm với Casemiro”.