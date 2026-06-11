2h ngày 12/6, sân Azteca:

Mexico đi vào lịch sử ngay trước thời điểm trái bóng bắt đầu lăn, khi trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai VCK World Cup. Trong quá khứ, họ từng là chủ nhà hai kỳ World Cup 1970 và 1986.

Đứng thứ 14 trên BXH FIFA, Mexico được miễn đá vòng loại. Sau khi liên tiếp giành chức vô địch CONCACAF Nations League và Gold Cup, El Tri trải qua giai đoạn sa sút, không thắng sáu trận giao hữu cuối năm 2025 (hòa 4, thua 2).

Mexico có lợi thế lớn sân nhà - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, phong độ Mexico khởi sắc đáng kể trong năm nay. Đội bóng Bắc Mỹ cầm hòa hai ông lớn châu Âu là Bồ Đào Nha và Bỉ, rồi thắng ba trận liền trước Ghana, Australia và Serbia.

Mexico cũng sở hữu thành tích ấn tượng qua các trận mở màn World Cup. Họ bất bại 7 lần ra quân kể từ năm 1994, với 5 chiến thắng cùng 2 trận hòa.

Được sự cổ vũ của hơn 8 vạn khán giả kín sân hôm nay, El Tri đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm từ tay Nam Phi, để tạo lợi thế ở cuộc đua đến ngôi đầu bảng A.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi vừa đặt chân đến Bắc Mỹ tham dự kỳ World Cup thứ tư trong lịch sử, đồng thời đánh dấu sự trở lại sân chơi danh giá nhất hành tinh, kể từ ngày họ đăng cai giải đấu lớn cách đây 16 năm.

Đội bóng HLV Hugo Broos giành vé sau màn bứt tốc ngoạn mục ở vòng loại khu vực châu Phi. Thắng 3-0 Rwanda lượt trận cuối, cùng việc Nigeria đánh bại đội đầu bảng Benin 4-0, Nam Phi vươn lên giành ngôi nhất bảng với 18 điểm sau 10 trận (thắng 5, hòa 3, thua 2).

Thành tích trên càng đáng chú ý, bởi họ từng bị trừ 3 điểm do sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận thắng Lesotho. Dẫu vậy, đến với World Cup 2026, Nam Phi vẫn bị đánh giá thấp trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp bảng A.

Nam Phi hy vọng có thể gây bất ngờ trận ra quân - Ảnh: SunSport

Kể từ lúc lọt vào vòng 1/8 CAN Cup đầu năm, Bafana Bafana chưa tìm lại được sự ổn định, trải qua chuỗi bốn trận giao hữu liên tiếp không biết thắng. Họ hòa và thua Panama, rồi hòa tiếp Nicaragua cũng như Jamaica.

Đương đầu đội chủ nhà ngày khai mạc, Nam Phi có cơ sở tự tin nhờ hàng công "nổ súng" 9/11 trận gần nhất. Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh hơn, nhiều khả năng HLV Broos sẽ chọn lối đá thực dụng, phòng ngự phản công.

Việc duy trì sự tập trung dưới bầu không khí cuồng nhiệt và áp lực từ khán đài sân Azteca sẽ là thử thách không nhỏ với đại diện châu Phi.

Dự đoán: Mexico thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.