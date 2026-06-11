Nhận sự cổ vũ của hơn 8 vạn CĐV cuồng nhiệt trên thánh địa Azteca, Mexico mong chờ một chiến thắng hoành tráng trước Nam Phi ở trận ra quân World Cup 2026.
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