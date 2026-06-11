www_thesun_co_uk players england line prior international 1087469566.jpg
Đội hình ra sân tuyển Anh
www_thesun_co_uk englands anthony gordon celebrates scoring 1087478848.jpg
Declan Rice sớm giúp đội bóng áo trắng vươn lên dẫn trước với cú đá ở góc hẹp
HKfPTt3W4AAWM8A.jpg
Anthony Gordon là người kiến tạo cho Rice mở tỷ số
www_thesun_co_uk goes around costa rica goalkeeper 1087473535.jpg
Cơ hội bị Madueke bỏ lỡ
HKe9j5hWIAAZ9zY.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tam sư
HKfCaowW4AARQ5Y.jpg
Sang hiệp hai, tuyển Anh vẫn thi đấu lấn lướt
www_thesun_co_uk englands anthony gordon celebrates scoring 1087478848 (1).jpg
Gordon nhân đôi cách biệt trên chấm 11m
www_thesun_co_uk englands anthony gordon celebrates scoring 1087478848 (2).jpg
HKfO81MXwAAtegX.jpg
Cuối trận, Watkins đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-0
HKfP8sxX0AEF44a.jpg
Niềm vui của Ollie Watkins
HKfNB6MWoAAobhN.jpg
Chiến thắng nhẹ nhàng của Tam sư

Nguồn ảnh: 433, PA, FA, DAZN