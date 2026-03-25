Từ derby đến derby

Có hai khoảnh khắc gần như song song, với sự xuất hiện của Diego Simeone và Vinicius Junior, đánh dấu hành trình hồi sinh của cầu thủ Brazil.

Vinicius có trận derby xuất sắc. Ảnh: EFE

Khoảnh khắc đầu tiên diễn ra ngày 8/1 tại Jeddah (Saudi Arabia), phút 81 trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Atletico. Khi Vinicius rời sân với vẻ bực bội để nhường chỗ cho Arda Guler, tiếng la ó vang lên trên khán đài, và Simeone mỉa mai ra hiệu cho anh nhìn phản ứng của khán giả.

Trước đó không lâu, “El Cholo” còn hét từ đường biên: “Florentino Perez sẽ đuổi cậu đấy. Nhớ lời tôi. Nhớ là ông ấy sẽ đuổi cậu”.

Khoảnh khắc thứ hai diễn ra phút 87 trận derby hôm Chủ nhật, khi Vinicius lại đi ngang qua Simeone để rời sân. Lần này, anh mỉm cười đầy ẩn ý sau khi đã ghi cú đúp.

Đó là màn “trả đũa” trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển, đánh dấu sự trở lại phong độ đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn.

Trận derby ở Jeddah cũng là trận áp chót của Xabi Alonso trên băng ghế chỉ đạo Real Madrid, khép lại giai đoạn sa sút của Vinicius – người rất nhạy cảm với niềm tin từ HLV xứ Basque.

Vinicius gặp nhiều vấn đề với Alonso. Ảnh: EFE

Sự tương phản giữa quãng thời gian đó và những tuần gần đây dưới quyền Alvaro Arbeloa là rất rõ rệt. Vini đã trở lại phiên bản xuất sắc từng thể hiện dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti.

Điều này gợi nhớ quá khứ, khi Carletto nâng tầm một Vinicius từng bị Zinedine Zidane nghi ngờ, biến anh thành ngôi sao hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong Quả bóng Vàng 2022 của Karim Benzema, và chính anh cũng về nhì năm 2024, chỉ kém Rodri vài phiếu trong cuộc bầu chọn nhiều tranh cãi.

Chính sau cú hụt đó, phong độ đỉnh cao của Vinicius biến mất – cho đến khi dần trở lại gần đây.

Sự cải thiện dưới thời Arbeloa so với những tháng đầu mùa cùng Xabi là rất rõ. Như chính cựu hậu vệ phải khẳng định khi tiếp quản đội ngày 12/1, Vinicius phải là trung tâm của hệ thống.

Dữ liệu về số đường chuyền anh nhận được phản ánh rõ: trong 27 trận dưới thời Xabi, Vini nhận trung bình 36,9 đường chuyền mỗi trận; còn với Arbeloa, con số tăng lên 44,7 – tức tăng 21%. Đây là mức tham gia cao nhất của anh từ trước đến nay.

Nguyên nhân một phần đến từ chỉ đạo chiến thuật của Arbeloa – yêu cầu đồng đội tìm Vinícius tối đa – và một phần do sự vắng mặt của Kylian Mbappe từ cuối tháng Hai.

Niềm tin từ Arbeloa giúp Vinicius đạt hiệu suất cao. Ảnh: EFE

Bí quyết của Arbeloa

Chiến thuật và niềm tin từ Arbeloa đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không tính phạt đền, thời Xabi, Vinicius chỉ đạt giá trị 0,22 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận; còn với tân HLV, con số này tăng lên 0,41 – gần gấp đôi.

Một chỉ số khác cũng phản ánh yếu tố tâm lý: với Xabi, anh ghi ít hơn kỳ vọng (0,19 bàn từ 0,22 xG), trong khi hiện tại lại vượt kỳ vọng (0,53 bàn từ 0,41 xG).

Kịch bản này từng diễn ra khi Ancelotti thay Zidane. Dưới thời Zizou, Vinicius ghi 0,13 bàn từ 0,18 xG; nhưng ngay mùa 2021/22 với Carletto, anh ghi 0,44 từ 0,33 xG – gồm pha lập công trong trận chung kết Champions League vào lưới Liverpool tại Paris.

Ngay cả ở chấm phạt đền cũng thấy rõ “hiệu ứng niềm tin”. Tháng 10/2025, Mbappe nhường Vinicius đá penalty trước Villarreal, anh ghi bàn nhưng Xabi không hài lòng. “Họ tự quyết, nhưng người đá chính vẫn là Kylian”.

Vinicius hiệu quả vượt trội so với giai đoạn Alonso tại vị. Ảnh: Diario AS

Một tháng sau, Vini đá thêm quả nữa gặp Valencia và bị Agirrezabala cản phá, Alonso khó chịu ra mặt: “Tôi muốn các quả phạt đền phải được ghi. Đó là cơ hội tốt. Quả đầu Kylian đã ghi, quả sau tôi cũng muốn ghi. Kylian vẫn là người đá chính”. Từ đó, Vinicius không còn được trao quyền.

Sau này, khi Mbappe chấn thương, Vinicius đá hỏng penalty ở lượt đi vòng 1/8 Champions trước Man City. Phản ứng của Arbeloa hoàn toàn khác. “Người đá là Vini. Tôi rất hài lòng với phản ứng của Bernabeu khi cổ vũ cậu ấy”. Ở lượt về tại Etihad, anh kiếm thêm quả phạt đền và lần này ghi bàn.

Thực tế, Vinicius không phải là chân sút penalty quá xuất sắc tại Real Madrid, với tỷ lệ thành công 70,6%, thấp hơn mức trung bình 78%. Tuy nhiên, dưới thời Arbeloa, tỷ lệ này đã tăng lên 80% (4/5 quả trong 37 ngày) – dù mẫu còn nhỏ.

Sau trận derby Chủ nhật, nơi anh “trả đũa” Simeone, Vinicius lại nhắc đến Perez, người lúc nào cũng bảo vệ anh: “Chủ tịch luôn nói tôi phải ghi 2 bàn, và hôm nay vừa làm điều đó cho ông”.