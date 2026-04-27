MU chốt vụ Ederson

Các quan chức MU quyết định lựa chọn Ederson như mục tiêu hàng đầu để thay thế Casemiro trong mùa giải mới 2027/27.

Theo The Guardian, đích thân Giám đốc bóng đá Jason Wilcox lựa chọn Ederson. Ông rất ngưỡng mộ tiền vệ người Brazil khi liên tục theo dõi anh thi đấu cho Atalanta.

MU chốt thương vụ Ederson. Ảnh: ABC

Ederson thi đấu toàn diện và thể hiện được mình ở Serie A, với một Atalanta đầy cống hiến. Anh nằm trong số các tiền vệ được đánh giá cao nhất bóng đá châu Âu từ sau đại dịch.

Atalanta định giá chuyển nhượng Ederson khoảng 50 triệu euro. Đây là con số vừa phải so với MU, cũng như mặt bằng thị trường Ngoại hạng Anh.

Ngoài Ederson thay Casemiro, MU còn tìm một tiền vệ trung tâm khác và để Manuel Ugarte rời sân Old Trafford.

PSG tham vọng lấy Saliba

Để duy trì dự án bóng đá với Luis Enrique, người đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng, PSG đang chuẩn bị chiêu mộ trung vệ William Saliba.

Các nguồn tin từ Anh cho biết, đại diện PSG sớm đến London để đặt vấn đề chuyển nhượng với Arsenal.

PSG có tham vọng kéo Saliba về Pháp. Ảnh: AFC

Saliba nằm trong số những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. PSG muốn có cầu thủ người Pháp để hướng đến tương lai lâu dài, thay thế biểu tượng Marquinhos.

Arsenal không muốn bán Saliba. Tuy vậy, trong trường hợp “Pháo thủ” không giành được chức vô địch Premier League, ngôi sao 25 tuổi này hoàn toàn có thể lựa chọn rời sân Emirates.

Thành công của PSG trong giai đoạn Luis Enrique, vượt qua tâm lý Champions League, tạo sức hút cho các ngôi sao. “Công viên các Hoàng tử” dự kiến chi 100 triệu euro cho Saliba.

Barca muốn có Joao Pedro

Barcelona đang tìm kiếm một tiền đạo mới trên thị trường chuyển nhượng trong bối cảnh Robert Lewandowski nhiều khả năng ra đi, đồng thời Marcus Rashford bị trả về MU.

Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, GĐTT Deco đang nhắm đến tiền đạo Joao Pedro của Chelsea.

Barca liên hệ Joao Pedro. Ảnh: CFC

Joao Pedro có thể đảm nhận nhiều vị trí trên hàng công. Đây là điều Hansi Flick yêu cầu trong quá trình xây dựng thứ bóng đá tấn công toàn diện.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa Joao Pedro với Raphinha rất tốt khi hai người khoác áo Brazil. Đây là chìa khóa chuyển nhượng của Deco.

Chelsea không đưa Joao Pedro vào danh sách chuyển nhượng. Dù vậy, “The Blues” sẽ ngồi vào bàn đàm phán nếu Barca đưa ra con số hợp lý.