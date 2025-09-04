Giao kèo của Maguire và Casemiro sẽ đáo hạn vào tháng 6/2026. Cho đến nay, MU không có động thái ký tiếp với hai cựu binh đang hưởng lương chót vót.

Bản thân Harry Maguire luôn bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở lại sân Old Trafford cống hiến nhiều năm nữa.

Maguire và Casemiro đang hưởng lương cao ở Old Trafford - Ảnh: Mirror

Thế nhưng, mức thù lao 185.000 bảng/tuần anh đang nhận sẽ là trở ngại trên bàn thương lượng.

Tương tự trường hợp của "lão tướng" người Brazil. Theo SunSport, Casemiro hưởng lương 350.000 bảng/tuần, cao nhất CLB.

Năm sau, anh sẽ bước sang tuổi 34 nên gần như chắc chắn rời "nhà hát" theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở diến biến khác, hậu vệ trái Tyrell Malacia cũng hết hạn hợp đồng vào hè năm sau. Thời gian của cầu thủ Hà Lan tại Manchester bị hủy hoại vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Suốt thời gian qua, MU cố gắng tìm bến đỗ mới cho Malacia nhưng bất thành. Thế nên, họ đành "nuôi báo cô" anh thêm một năm đến khi giao kèo hết hạn.

Trường hợp cuối cùng là thủ môn Tom Heaton. Anh mới tái ký thêm 1 năm và là thành viên quan trọng trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, với việc có thêm nhân tố mới Senne Lammens trong khung gỗ, nhiều khả năng Heaton sẽ chuyển sang vai trò huấn luyện vào năm sau, khi hợp đồng chấm dứt.