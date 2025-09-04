Vị trí người gác đền ở Old Trafford đang là sự tranh chấp của ba thủ môn Andre Onana, Altay Bayindir và tân binh Senne Lammens.

Bayindir bắt chính 3 trận mở màn Ngoại hạng đến nay, còn Onana có một lần ra sân ở trận thua Grimsby Town tại Carabao Cup.

Andre Onana thường xuyên mắc sai lầm - Ảnh: EPA

Senne Lammens đến vào ngày cuối cùng phiên chợ hè. Thế nên, Andre Onana có thể được phép ra đi, khi nhận sự quan tâm từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ.

Trabzonspor rất muốn có sự phục vụ của thủ thành người Cameroon nên sẽ đưa ra lời đề nghị mượn chính thức trước lúc kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào ngày 12/9.

Fan Quỷ đỏ rất mong CLB sớm tống khứ Onana ra khỏi Old Trafford, sau khi anh mắc lỗi ở hai bàn thua trước Grimsby.

Một CĐV đăng dòng tweet: "Hãy chấp nhận đề nghị chuyển nhượng Onana ngay lập tức."

Người khác nói thêm: "Tuyệt vời quá. Hy vọng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cứu vớt sự nghiệp Onana."

Màn trình diễn tệ hại của Andre Onana liên tục phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích kể từ ngày anh ký hợp đồng với MU cách đây hai năm.

Tân binh Lammens nhiều khả năng sẽ trở thành thủ môn số 1 của MU, sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 21,7 triệu bảng từ Royal Antwerp.