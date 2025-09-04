Cuộc sống ồn ào

Memphis Depay là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Hà Lan trong một thập kỷ trở lại đây, đồng thời thường xuyên gây chú ý với đời sống tình cảm phong phú.

Depay từng cầu hôn Lori Harvey khi sự nghiệp bế tắc tại MU. Ảnh: Instagram

Trong suốt sự nghiệp, Memphis trải qua nhiều mối tình đình đám, với các bạn gái nổi tiếng khiến báo giới và người hâm mộ không khỏi tò mò.

Một trong những mối tình được nhắc đến nhiều nhất là với Lori Harvey, con gái của MC nổi tiếng Steve Harvey (kiêm diễn viên hài, nhà văn). Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2016 – khi Memphis thất bại ở MU – và nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông.

Họ đính hôn tháng 6/2017, nhưng chỉ một năm sau, hai người chia tay mà không tiết lộ lý do chính thức. Mối tình này từng tạo nên nhiều dư âm trong cộng đồng fan quốc tế, bởi cả Depay và Lori đều được xem là người của công chúng.

Trước đó, Depay còn từng được cho là hẹn hò với Karrueche Tran, người mẫu và diễn viên người Mỹ. Mối quan hệ này không kéo dài lâu và giữ thái độ kín tiếng, khiến truyền thông chỉ biết thông qua vài hình ảnh xuất hiện cùng nhau.

Khi mới đến MU, Depay có mối quan hệ lãng mạn với Karrueche, người Mỹ gốc Việt. Ảnh: DM

Những mối tình này cho thấy Depay từng quan tâm đến những người bạn gái nổi tiếng, đồng thời cũng phản ánh sự phức tạp trong đời sống tình cảm của anh, luôn phải cân bằng giữa sự nghiệp và chuyện cá nhân.

Giữa năm 2023, Depay công khai mối quan hệ với Coral Gutierrez, một người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng) người Tây Ban Nha.

Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội, bao gồm một video lãng mạn tại hồ bơi ở Cannes, Pháp, hồi tháng 7/2023.

Coral Gutierrez là người mẫu nổi tiếng trên Instagram với hơn 73.000 người theo dõi, thường chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống và phong cách thời trang của mình.

Mối tình của Depay với Coral – người gần đây cặp với Marc Bartra, cựu trung vệ Barca, hiện khoác áo Betis – gây chú ý lớn vì tính công khai và lãng mạn, mặc dù mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng.

Depay gặp Coral khi sự nghiệp tưởng chừng lụi tàn ở La Liga. Ảnh: Instagram

Tay chơi đã dừng bước?

Hiện tại, Depay đang hẹn hò với Analice Matos, một huấn luyện viên và chuyên gia xoa bóp người Brazil.

Hai người được phát hiện cùng nhau trong kỳ nghỉ năm mới tại Trancoso, Bahia, vào tháng 12/2024.

Analice không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nhờ sự nghiệp riêng, và cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời thể hiện sự đồng hành cùng Depay trên mạng xã hội.

Cặp đôi này thể hiện sự gần gũi và thân mật, khiến người hâm mộ tin rằng họ đang trong một mối quan hệ bền vững và ổn định hơn so với các mối tình trước.

Ngoài đời sống tình cảm, Depay vẫn tập trung vào sự nghiệp thi đấu. Anh đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng từ PSV Eindhoven, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid, suýt rơi vào cảnh thất nghiệp cho đến khi gia nhập Corinthians – một ngôi sao châu Âu chinh phục bóng đá Brazil.

Depay hiện đang yêu Analice Matos. Ảnh: Instagram

Depay luôn cân bằng giữa công việc và đời tư, giữ kín một số chi tiết cá nhân nhưng vẫn cho phép người hâm mộ theo dõi qua mạng xã hội.

Với Analice Matos, Depay dường như tìm được sự ổn định, cho phép anh vừa tập trung thi đấu vừa tận hưởng cuộc sống cá nhân một cách bình yên hơn so với quá khứ đầy ồn ào – yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, đặc biệt là khi thành “bom xịt” ở MU.

Ở tuổi 31, Memphis không thể thiếu trong đội hình Hà Lan của Ronald Koeman. Anh có 3 bàn sau 2 trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Bước vào lượt trận 3 bảng G vòng loại World Cup 2026, tiếp Ba Lan trên sân nhà De Kuip (1h45 ngày 5/9), Depay khao khát ghi bàn để vượt qua Robin van Persie. Cả hai hiện đang chia sẻ kỷ lục 50 bàn cho Hà Lan.