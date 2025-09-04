MU hy vọng có thể khép lại cơn ác mộng Andre Onana bằng việc chi 18,5 triệu bảng (21 triệu euro; chưa tính phụ phí trong tương lai) để rước Senne Lammens về Old Trafford.

Tuy vậy, khi Lammens còn chưa có dịp ra mắt chính thức, các CĐV đã phải ôm đầu: đoạn video tổng hợp “tai nạn nghề nghiệp” của thủ môn 23 tuổi này bỗng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X (Twitter cũ), như một trailer bi kịch tiếp nối.

Fan MU dụi mắt để xác định người đại diện của Lammens không phải Ten Hag. Ảnh: The Sun/Instagram

Trong đoạn clip, Lammens chạy ra khỏi khung thành như đang đi dạo, để quả tạt bay qua đầu và khung gỗ mở toang như… cửa hàng không khóa.

Ở tình huống khác, cú sút sệt đi ngang tầm tay nhưng anh chỉ kịp nhìn, không thèm đổ người; hoặc tình huống dứt điểm đơn giản trở thành nguy hiểm khi Lammens đẩy bóng cho đối thủ đá bồi…

Người hâm mộ United lập tức nổi bão trên X: “Onana 2.0”, “Onana bản cập nhật”, “Xuống hạng đến nơi rồi”…, thậm chí có CĐV gọi anh là “Onana Pro Max”.

Nhiều CĐV trung thành của MU đang lo lắng một bi hài kịch đang được viết tiếp, chỉ khác nhân vật chính.

MU từng có lựa chọn mang tên Emiliano Dibu Martinez – một nhà vô địch World Cup 2022, thủ môn biết cách gầm gừ và cười cợt đối thủ.

Nhưng rốt cuộc, họ chọn một cái tên chưa từng khoác áo tuyển Bỉ, vừa trải qua 4 trận mùa này ở Antwerp, để thủng lưới… đủ 4.

Đội bóng chủ quản thì lẹt đẹt ở vị trí thứ năm mùa trước. Đấy chính là lý lịch “trấn an” cho khung thành Old Trafford.

Công bằng mà nói, vẫn có những fan dũng cảm đứng ra bảo vệ Lammens, tung lên mạng video các pha bay người cứu thua.

Họ nhắc nhở: mọi thủ môn đều có khoảnh khắc sai lầm, nhưng đôi tay cũng biết chặn đứng những bàn thua mười mươi. Vấn đề là, hình ảnh ấy quá ít ỏi so với những pha “vồ hụt” đang viral.

Những tình huống sai lầm của Lammens. Nguồn: X

Như để thêm phần bi kịch, gương mặt người đại diện của Lammens trong lễ ký hợp đồng khiến nhiều CĐV nhầm tưởng… Erik ten Hag.

Quả thực, nếu nhìn những bức ảnh nhỏ, Mark Volders – người đại diện của Lammens (cũng là gương mặt nổi nhất trong đội ngũ mà ông quản lý) – như anh em song sinh cùng vị HLV vừa bị Leverkusen sa thải.

Một ảo giác đáng sợ với người hâm mộ MU: Ten Hag, HLV từng sa sút cùng Onana – cũng chính ông đưa anh về từ Inter Milan – nay tái xuất trong hình hài khác, tiếp tục ám ảnh khung thành “Quỷ đỏ”.

MU mơ một kỷ nguyên mới, nhưng rồi lại thấy bóng dáng quá khứ hiện về. Các CĐV, trong tiếng thở dài, chỉ biết thì thầm: Old Trafford không thiếu bi kịch, chỉ thiếu thủ môn bảo vệ an toàn cho khung thành.