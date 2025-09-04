Jannik Sinner nhập cuộc đầy hứng khởi, nhanh chóng kết thúc set đầu với tỷ số 6-1. Dù Musetti nỗ lực hơn ở set hai, nhưng Sinner vẫn bứt phá ở game bản lề để vươn lên.

Sang set ba, tay vợt số một thế giới thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi cứu thành công tới 6 điểm break, trước khi dứt điểm trận đấu một cách thuyết phục.

Tat vợt số 1 thế giới dễ dàng vượt qua đối thủ đồng hương Lorenzo Musetti ở tứ kết - Ảnh: US Open

Sau trận, Jannik Sinner chia sẻ: “Chúng tôi phải gác tình bạn sang một bên khi thi đấu, nhưng khi bắt tay thì mọi thứ lại trở về bình thường. Tôi đã có màn trình diễn rất chắc chắn”.

Chiến thắng này không chỉ là trận thắng thứ 16 liên tiếp của Sinner trước các đối thủ đồng hương, mà còn là trận thắng thứ 26 liên tiếp của anh tại các giải Grand Slam trên mặt sân cứng.

Jannik Sinner lần đầu tiên lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong cùng một năm- Ảnh: US Open

Sinner cũng đã cân bằng kỷ lục 86 trận thắng Grand Slam của huyền thoại Nicola Pietrangeli, và đang trên con đường trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch US Open kể từ sau Roger Federer năm 2008.

Ngoài ra, với việc vượt qua vòng tứ kết, Jannik Sinner lần đầu tiên lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong cùng một năm.

Tại bán kết US Open năm nay, Sinner sẽ chạm trán hạt giống số 25 Felix Auger Aliassime.