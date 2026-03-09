Sáng nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16 (đơn vị bầu cử số 8).

Tại hội nghị, sau khi nghe phần trình bày về chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri phường Tân Sơn đã nêu mong muốn, nguyện vọng tới các ứng cử viên.

Theo cử tri Tô Phước (phường Tân Sơn), đường Phạm Văn Bạch trên địa bàn phường chỉ có chiều dài khoảng 3km. Tuy nhiên, dự án mở rộng đường này đã kéo dài hơn 20 năm mà vẫn chưa thể hoàn thành (triển khai từ năm 2005).

Nguyên nhân được ông Tô Phước nêu ra là vướng mắc trong vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trong phần diện tích dự án, có 570 hộ dân cần giải tỏa. Trong đó, 500 hộ đã đồng thuận nhưng có 70 hộ dân không đồng thuận nên dự án đang bị ách tắc kéo dài.

"Con đường Phạm Văn Bạch nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố. Nơi đây là khu vực có sân bay Tân Sơn Nhất mà con đường mãi không làm xong được. Tôi gửi gắm các đại biểu Quốc hội nếu trúng cử, có ý kiến để dự án được triển khai nhanh”, cử tri Tô Phước nói.

Cũng liên quan đến vấn đề giao thông, cử tri Nguyễn Xuân Sơn (phường Tân Sơn) phản ánh, tình trạng đậu, đỗ xe xuất hiện tràn lan trên các tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn phường mà chưa được xử lý dứt điểm. Điều này làm ảnh hưởng lớn tới quá trình tham gia giao thông của người dân qua đây.

Hiện trạng đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn. Ảnh: Trần Chung

Nếu có biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý ngay

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thay mặt 5 ứng cử viên trao đổi lại với các cử tri tại phường Tân Sơn.

Trước hết, ông khẳng định, tới đây, 3/5 ứng cử viên trúng cử chắc chắn sẽ mang các thông tin cử tri quan tâm lên nghị trường Quốc hội khóa 16 cũng như gửi về đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, kiến nghị lên Thành ủy, UBND, HĐND thành phố để có các chỉ đạo sát sao, thực hiện ý kiến mà cử tri quan tâm.

Liên quan tới dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch, ông cho hay, bản thân cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú (cũ) nên đã tìm hiểu rõ các thông tin về dự án.

Theo đó, trong thỏa thuận thực hiện dự án từ thời điểm ban đầu, đây là dự án được thực hiện trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thời điểm đó, người dân đồng ý chỉ nhận 50% giá trị bồi thường để hỗ trợ Nhà nước thực hiện dự án. Tất cả người dân đều đồng thuận với phương án này.

Tuy nhiên, sau thời gian kinh tế - xã hội phát triển và có sự biến đổi về giá đất, một số hộ dân không chấp nhận phương án bồi thường cũ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc không tìm được tiếng nói chung giữa chính quyền và người dân. Do đó, dự án trên kéo dài hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác và chưa thể hoàn thành.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức trao đổi với cử tri phường Tân Sơn, TPHCM. Ảnh: Trần Chung

Theo ông Đức, tới đây, việc các dự án để lâu, kéo dài dẫn đến lãng phí là không được chấp nhận. Sự lãng phí đó chắc chắn sẽ được cụ thể hóa và đưa vào trong Luật Hình sự. Hành vi lãng phí sẽ bị xử lý hình sự.

“Chúng tôi cùng với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ có những hiến kế và báo cáo ngay các cấp có thẩm quyển để sớm xử lý dứt điểm con đường này”, ông Đức chia sẻ. Theo ông, vừa qua, tại Hà Nội cũng có nhiều dự án bị vướng mắc liên quan tới đền bù, giải tỏa dẫn đến kéo dài.

Sau khi nhận được kiến nghị, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết đặc thù với cơ chế là Hà Nội có thể quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao hơn quy định hiện hành, tối đa gấp 2 lần so với mức trong bảng giá đất của thành phố. Điều chỉnh này nhằm giúp các dự án thực hiện đúng tiến độ.

Ở chiều ngược lại, khi đã được đền bù gấp đôi mà hộ dân vẫn không chịu rời đi hoặc chống đối thì Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý phù hợp, thậm chí xử lý hình sự.

Liên quan đến các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tướng Đức cho hay, luật đã có đầy đủ hết nhưng quan trọng là quá trình thực thi.

Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ có kiến nghị và báo cáo gửi lên công an TPHCM, công an phường Tân Sơn để phản ánh con đường nào, khu phố nào có vấn đề còn tồn tại.

“Đề nghị trưởng công an phường ghi nhận các nội dung cử tri phản ánh và cử cán bộ xuống xử lý ngay. Nếu có biểu hiện tiêu cực như bảo kê cho xe trên những tuyến đường cấm dừng, đỗ thì phải xử lý ngay”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh.