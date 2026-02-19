Bị Gabriel Jesus thúc mạnh vào ngực, Mosquera đổ vật xuống sân lộ vẻ đau đớn.
Các cầu thủ đôi bên lao vào nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn lúc trận đấu trên sân Molineux vừa khép lại.
Hậu vệ đá phản lưới nhà Calafiori xô xát với Mateus Mane. Trong khi tiền đạo Wolves - Adam Armstrong định lao ra trả đũa Gabriel Jesus.
Một số thành viên trong ban huấn luyện đội chủ nhà kịp thời đứng giữa nhằm xoa dịu tình hình.
Trọng tài Simon Hooper chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Jesus sau hành vi phản cảm. Chàng tiền đạo người Brazil khá thất vọng lúc được một nhân viên Arsenal hộ tống rời sân.
Thực tế, nhiều thành viên đội khách đã mất bình tĩnh sau khi Wolves ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối cùng.
Xem clip vụ xô xát (nguồn: Sky Sports):
Kết quả bóng đá hôm nay 19/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Dẫn trước 2 bàn nhưng Arsenal không bảo toàn được lợi thế, để chủ nhà Wolves vùng lên lúc cuối trận gỡ hòa 2-2.
Atletico Madrid hai lần vượt lên nhưng vẫn bị Club Brugge cầm hòa 3-3 trong trận cầu rượt đuổi nghẹt thở đến phút cuối trận lượt đi Champions League.
Inter Milan nhận cú sốc lớn trên đất Na Uy khi thua 1-3 trước Bodo/Glimt, tự đẩy mình vào thế khó trước trận lượt về play-off Champions League.
Không có Cristiano Ronaldo, Al Nassr vẫn đánh bại Arkadag 1-0, giành chiến thắng 2-0 sau hai lượt để tiến vào tứ kết AFC Champions League Two 2025/26.