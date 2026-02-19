Bị Gabriel Jesus thúc mạnh vào ngực, Mosquera đổ vật xuống sân lộ vẻ đau đớn.

Các cầu thủ đôi bên lao vào nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn lúc trận đấu trên sân Molineux vừa khép lại.

Gabriel Jesus có hành vi không đẹp với Mosquera - Ảnh: BR Football

Hậu vệ đá phản lưới nhà Calafiori xô xát với Mateus Mane. Trong khi tiền đạo Wolves - Adam Armstrong định lao ra trả đũa Gabriel Jesus.

Một số thành viên trong ban huấn luyện đội chủ nhà kịp thời đứng giữa nhằm xoa dịu tình hình.

Trọng tài Simon Hooper chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Jesus sau hành vi phản cảm. Chàng tiền đạo người Brazil khá thất vọng lúc được một nhân viên Arsenal hộ tống rời sân.

Thực tế, nhiều thành viên đội khách đã mất bình tĩnh sau khi Wolves ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối cùng.

Xem clip vụ xô xát (nguồn: Sky Sports):