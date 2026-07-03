Từ những bài kiểm tra của tuyển Việt Nam

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của tuyển Việt Nam không được xây dựng theo cách ngẫu nhiên khi 3 đối thủ mà HLV Kim Sang Sik lựa chọn có trình độ tăng dần, từ CLB thuộc K-League 3, lên K-League 2 trước khi khép lại bằng màn thử sức với đại diện của K-League 1. Đó giống như một giáo án được thiết kế sẵn, nơi độ khó được nâng lên sau mỗi bài kiểm tra.

HLV Kim Sang Sik đặt ra nhiều mục tiêu cho các học trò

Việc gặp đối thủ không quá mạnh ở trận đầu giúp các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu sau nhiều ngày tập luyện nặng về thể lực. Đây cũng là thời điểm phù hợp để những tân binh như Nguyễn Tài Lộc hay Patrik Lê Giang bắt đầu hòa nhập, trong khi các cầu thủ vừa bình phục chấn thương dần lấy lại cảm giác bóng.

Đến trận thứ hai, yêu cầu về tốc độ, áp lực và khả năng tổ chức sẽ cao hơn. Còn trận cuối cùng với đối thủ đến từ K-League 1 được xem như bài sát hạch thực sự, nơi tuyển Việt Nam phải vận hành gần với trạng thái thi đấu chính thức.

Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik không chỉ đơn thuần sắp xếp ba trận giao hữu mà đang tạo ra một lộ trình để đội nhà từng bước thích nghi với cường độ ngày càng cao trước khi hướng đến ASEAN Cup 2026.

Đến mục tiêu của HLV Kim Sang Sik

Trong phát biểu trước ngày sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Kim Sang Sik nhiều lần nói về việc hoàn thiện chiến thuật, tìm ra giải pháp và cải thiện lối chơi cho tuyển Việt Nam qua từng trận đấu.

Những gì chiến lược gia người Hàn Quốc nói là thực tế, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ nhập tịch cần thêm thời gian để tạo sự ăn ý với bộ khung cũ. Một số trụ cột vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương, BHL cũng cần đánh giá những nhân tố trẻ thể hiện ra sao sau thời gian theo dõi ở V-League.

Nhưng mục tiêu cao nhất vẫn là hoàn thiện lối chơi, con người trước khi bước vào ASEAN Cup 2026

Ba trận giao hữu vì thế là cơ hội để kiểm chứng từng phương án. Đội hình nào tạo được sự cân bằng? Bộ ba cầu thủ nhập tịch có thể xuất hiện cùng lúc hay không? Những cầu thủ trẻ đã đủ sức cạnh tranh vị trí? Mỗi trận đấu mang đến thêm câu trả lời cho HLV Kim Sang Sik và các cộng sự.

Ba trận thắng chắc chắn sẽ mang lại sự hứng khởi. Nhưng nếu phải lựa chọn, HLV Kim Sang Sik có lẽ vẫn muốn mang về một tuyển Việt Nam hoàn thiện hơn là một bảng thành tích đẹp.

Bởi khi ASEAN Cup khởi tranh, điều quyết định thành bại không phải những chiến thắng ở các trận giao hữu, mà là việc tuyển Việt Nam đã chuẩn bị được bao nhiêu phương án cho những thử thách thực sự ở giải đấu quan trọng nhất khu vực trong năm 2026.