Thủ thành Trung Kiên cho biết đợt tập trung này vào thời điểm Hà Nội có thời tiết nắng nóng, vì thế các cầu thủ gặp đôi chút khó khăn. Sau khoảng 2 tuần tập luyện, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn rất quan trọng tài Hàn Quốc, nhờ vậy đội được cọ xát tốt nhất cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trung Kiên cho biết, anh thường xuyên trao đổi với các đồng đội, nhất là 2 đàn anh Đặng Văn Lâm và Patrik Le Giang.

Trung Kiên nỗ lực thể hiện mình trong các buổi tập. Ảnh: V.A

"Tôi cảm thấy được may mắn khi được triệu tập ở đợt tập trung lần này, đặc biệt là học hỏi anh Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Tôi cố gắng làm sao tích lũy kinh nghiệm từ các anh để phát triển bản thân nhiều hơn.

Tôi nghĩ không có gì phải áp lực cả vì khi ra sân mình cũng cố gắng hết sức. Tôi nghĩ ai được thi đấu cũng được, nhưng quan trọng là tuyển Việt Nam có được kết quả tốt tại ASEAN Cup 2026", thủ môn thuộc biên chế CLB HAGL nói.

Về các buổi tập vừa qua, Trung Kiên thừa nhận anh đối đầu với các tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại. Không chỉ là Xuân Son hay Đình Bắc mà chân sút nào cũng có sự lợi hại riêng. Thủ thành CLB HAGL cũng đặc biệt khen ngợi HLV thủ môn đội tuyển Lee Woon Jae.

HLV thủ môn Lee Woon Jae.

"Tôi làm việc với HLV thủ môn Lee rất là lâu rồi. Sau gần 2 năm gắn bó, tôi thấy thầy rất nhiệt tình và rõ ràng trong việc tập luyện hay lên giáo án, giúp các thủ môn tuyển Việt Nam có thể trạng cũng như trạng thái tốt nhất để thi đấu", Trung Kiên cho biết.