So với đợt tập trung hồi tháng 3, lực lượng tuyển Việt Nam có sự thay đổi đáng chú ý về số lượng cầu thủ nhập tịch, khi chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik đánh giá:

"Tuyển Việt Nam có sự góp mặt của hai cầu thủ nhập tịch mới là Nguyễn Tài Lộc và Patrik Lê Giang. Họ giúp đội tuyển có lực lượng mạnh hơn so với trước đây. Thời gian tới, chúng tôi cố gắng giúp các cầu thủ có sự gắn kết, thi đấu tốt nhất tại ASEAN Cup 2026.

Về khả năng 3 cầu thủ nhập tịch Brazil cùng thi đấu ở tuyển Việt Nam, tùy từng trận đấu chúng tôi có những kế hoạch riêng, tạo nên những sơ đồ chiến thuật cũng như nhân sự phù hợp".

Tân binh Nguyễn Tài Lộc.

Đợt tập trung lần này tuyển Việt Nam vẫn chưa có buổi tập nào đủ quân số vì cầu thủ chấn thương. HLV Kim Sang Sik cho biết: "Ngô Đăng Khoa rất tiếc bị chấn thương phải trở lại CLB. Đây là cầu thủ tốt, còn rất trẻ, thể hiện được tốt nhất những gì mình có. Với những cầu thủ khác như Văn Khang, Duy Mạnh, Ngọc Bảo đang có sự phục hồi tốt. Sắp tới trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc họ có thể trở lại tập luyện".

Về vai trò của các trợ lý người Hàn Quốc, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ: "Ở những giải đấu trước, trợ lý Lee Jung Soo giúp cải thiện rất nhiều về các tình huống cố định cũng như khâu phòng ngự. Thật tiếc khi ông ấy đã rời đi, nhưng vì chúng tôi lưu giữ tất cả các dữ liệu đó, nên dù có trợ lý mới đến thì tuyển Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị mà không gặp vấn đề gì.

Còn với trợ lý Kim Do Heon có kinh nghiệm thi đấu khi còn là cầu thủ, đặc biệt là từng chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công tác huấn luyện, ông Kim từng làm trợ lý cũng như HLV trưởng Ở K-League. Với kinh nghiệm đó, trợ lý Kim sẽ giúp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam rất nhiều. Đặc biệt ông Kim từng thi đấu ở vị trí tiền vệ, có thể giúp nhiều cho những cầu thủ ở hàng công như Quang Hải, Hoàng Đức".

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

"Thời gian qua tuyển Việt Nam tập trung nâng cao thể lực. Sắp tới, trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, chúng tôi tập chiến thuật. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chúng tôi có 3 trận giao hữu, qua đó tìm ra những giải pháp tốt nhất, cải thiện mọi mặt cho các cầu thủ.

Tại V-League, tôi đi xem nhiều trận đấu. Tôi đánh giá cao các cầu thủ trẻ. Họ đang có sự phát triển tốt. Ở đợt tập trung lần này, chúng tôi muốn tìm ra những nhân tố mới có thể cạnh ở đội tuyển", HLV Kim Sang Sik chốt lại.