Tự tin giữa những nỗi lo

Nếu nhìn vào lực lượng hiện tại, HLV Kim Sang Sik có không ít lý do để phải bận tâm. Ngô Đăng Khoa, một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất ở đợt tập trung lần này, đã phải trở về CLB vì chấn thương.

Hay như Văn Khang, Duy Mạnh hay Ngọc Bảo vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa thể tập luyện với cường độ cao. Ngay cả lực lượng được xem là "làn gió mới" của tuyển Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc và Patrik Lê Giang cũng chưa có nhiều thời gian sát cánh cùng các đồng đội.

Tuyển Việt Nam chưa đủ quân số để tập luyện khi Duy Mạnh, Văn Khang, Ngọc Bảo vẫn phải tập riêng

Đó là chưa kể việc tạo ra sự kết nối với bộ khung vốn đã gắn bó nhiều năm của tuyển Việt Nam cùng các cầu thủ nhập tịch mới không đơn giản chỉ qua một thời gian chưa đủ dài là xong.

Nhưng thay vì nói về những khó khăn ấy, HLV Kim Sang Sik lại chọn cách nhìn tích cực. Thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định tất cả đang đi đúng kế hoạch, thậm chí tin tưởng đủ thời gian giúp những người mới hòa nhập để hướng tới ASEAN Cup 2026.

Niềm tin đến từ đâu?

Sự tự tin của HLV Kim Sang Sik không phải là cảm tính. Điều đầu tiên giúp thuyền trưởng người Hàn Quốc vững tin chính là chiều sâu lực lượng.

So với một năm trước, tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều lựa chọn hơn ở mọi tuyến. Các cầu thủ nhập tịch mang đến thêm phương án, trong khi lớp cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành sau một mùa giải V-League được thi đấu thường xuyên.

Nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn đầy tự tin

Chính ông Kim Sang Sik cũng khẳng định bản thân đánh giá rất cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ và luôn sẵn sàng trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Quan trọng hơn, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng tuyển Việt Nam theo hướng vận hành bằng hệ thống thay vì phụ thuộc vào từng cá nhân.

Chi tiết ông chia sẻ về việc lưu giữ toàn bộ dữ liệu chuyên môn sau khi trợ lý Lee Jung Soo rời tuyển Việt Nam là minh chứng rõ nét. Điều đó đồng nghĩa những thành quả trong phòng ngự, những bài phối hợp bóng chết hay các phương án chiến thuật không rời đi theo các trợ lý.

Đó cũng là lý do thuyền trưởng người Hàn Quốc không quá lo lắng khi thành phần BHL có sự thay đổi hay lực lượng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Bởi HLV Kim Sang Sik hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là một vài cá nhân, mà là nền tảng đã được xây dựng trong suốt hơn một năm qua.

Có thể tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm trước ASEAN Cup 2026. Nhưng qua cách HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn, có thể thấy niềm tin không đến từ sự lạc quan đơn thuần. Nó được xây dựng từ một đội hình có chiều sâu hơn, một hệ thống vận hành bài bản hơn và một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đó mới là lý do khiến HLV người Hàn Quốc có thể tự tin trước hành trình quan trọng sắp tới cùng tuyển Việt Nam.