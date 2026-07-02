Sáng 2/7, tuyển Việt Nam lên đường sang Incheon (Hàn Quốc), bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14/7 nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Cup 2026.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik có hơn một tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ ngày 23/6 đến 1/7. Trong giai đoạn này, Ban huấn luyện tập trung nâng cao nền tảng thể lực, đồng thời từng bước xây dựng sự gắn kết giữa các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới được triệu tập.

Tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc trong khoảng 2 tuần. Ảnh: VFF

Tại Hàn Quốc, Xuân Son và các đồng đội có 3 trận giao hữu. Cụ thể, ngày 5/7, tuyển Việt Nam gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Ba ngày sau (8/7), thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13/7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi đội tuyển trở về nước.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được Ban huấn luyện xác định là giai đoạn then chốt trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Thông qua các buổi tập và ba trận đấu tập chất lượng, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ và hoàn thiện đội hình hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch. Ảnh: VFF

"Thời gian qua tuyển Việt Nam tập trung nâng cao thể lực. Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, chúng tôi tập chiến thuật. Chúng tôi có 3 trận giao hữu, qua đó tìm ra những giải pháp tốt nhất, cải thiện mọi mặt cho các cầu thủ", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Về vấn đề chấn thương ở tuyển Việt Nam, bên cạnh các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt, những tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo cũng góp mặt trong chuyến tập huấn lần này. Việc tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y tế theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời giúp các cầu thủ từng bước lấy lại thể trạng và sẵn sàng trở lại khi đủ điều kiện.

Mục tiêu của Đặng Văn Lâm và các đồng đội là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14/7, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.