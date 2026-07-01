Bóng chết không còn là phương án B

Nếu nhìn lại hành trình của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, rất dễ nhận ra một điểm chung: số bàn thắng từ bóng chết ngày càng nhiều.

Tuyển Việt Nam từng có gần 30% số bàn thắng đến từ các tình huống cố định trong khi U23 Việt Nam cũng nhiều lần giải quyết trận đấu nhờ phạt góc, đá phạt hoặc những pha bóng hai được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quan trọng hơn, những bàn thắng ấy không đến từ may mắn.

Với thể hình tốt hơn, tuyển Việt Nam đang biến các pha bóng cố định thành vũ khí quan trọng

Các đội bóng của HLV Kim Sang Sik di chuyển theo bài, che chắn, khóa người, đánh vào từng khoảng trống đã được tính toán từ trước. Mỗi quả phạt góc không còn là treo bóng cầu may mà giống một "miếng đánh" được luyện tập hàng chục lần trên sân tập.

Khi chưa thể áp đảo đối thủ bằng khả năng kiểm soát bóng hay chất lượng cá nhân, HLV Kim Sang Sik chọn cách tối ưu hóa từng cơ hội nhỏ nhất, dù chỉ là một quả phạt góc.

Đó cũng là tư duy rất hiện đại của bóng đá thế giới. Không ít đội tuyển mạnh xem bóng chết là nguồn bàn thắng quan trọng, bởi trong những trận đấu cân bằng, chỉ một khoảnh khắc chuẩn bị tốt cũng đủ thay đổi cục diện, kết quả.

Sẽ đáng gờm hơn nữa?

Sự xuất hiện của những tiền đạo nhập tịch như Tài Lộc vào lúc này đang giúp tuyển Việt Nam có thêm một điểm đến lý tưởng trong vòng cấm, bên cạnh Xuân Son, Đình Bắc vốn rất giỏi không chiến.

Chẳng những vậy, tuyến dưới vốn sở hữu những cái tên như Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Duy Mạnh… có thể hình tốt và cũng thường ghi bàn từ bóng bổng nay có thêm trung vệ trẻ Quang Kiệt cao tới 1,95 m nếu được trao cơ hội.

Để hướng đến thành công hơn nữa trong các giải đấu sắp tới

Khi chiều cao, thể hình của các cầu thủ được cải thiện, những bài đá phạt của Kim Sang Sik sẽ có thêm "đầu ra", một quả phạt góc giờ đây không chỉ tạo ra cơ hội mà còn mang theo cảm giác nguy hiểm thực sự.

Đương nhiê, bóng đá hiện đại không còn là câu chuyện chỉ biết cầm bóng đẹp mắt. Những đội tuyển thành công luôn biết tận dụng mọi lợi thế, kể cả những tình huống tưởng như đơn giản nhất.

Và lúc này HLV Kim Sang Sik không cố biến tuyển Việt Nam thành một phiên bản khác của Nhật Bản hay Hàn Quốc mà thay vào đó tạo ra bản sắc phù hợp với nguồn lực mình có: kỷ luật, chuẩn bị kỹ lưỡng và tận dụng tối đa những tình huống cố định.

Có thêm 1 phương án ghi bàn, cũng có nghĩa khả năng chiến thắng sẽ cao hơn để chức vô địch ASEAN cũng vì thế mà gần hơn.