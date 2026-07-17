Ngay sau khi chính thức bắt tay vào công việc mới, tân HLV Xabi Alonso quyết định loại 5 cầu thủ khỏi kế hoạch, mở màn cho cuộc cải tổ mạnh mẽ tại sân Stamford Bridge.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa đón các thành viên The Blues trở lại trung tâm huấn luyện Cobham hồi tuần trước. Đến thứ Hai, ông có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV Chelsea, trình bày tham vọng cho mùa giải mới.

Garnacho bị Xabi Alonso "điểm mặt chỉ tên" nhiều khả năng rời Chelsea - Ảnh: F365

Alonso nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thi đấu chủ động, chơi bóng với sự dũng cảm, cống hiến thứ bóng đá hấp dẫn và cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Nhưng trên hết, điều quan trọng nhất là tinh thần và bản lĩnh. Các cầu thủ phải hiểu cần làm gì ở từng thời điểm của trận đấu. Chúng tôi muốn chứng minh rằng Chelsea đã sẵn sàng."

Xabi Alonso không chỉ dừng ở những tuyên bố mà nhanh chóng bắt tay vào việc tái cấu trúc đội hình. Tờ A Bola cho biết, Filip Jorgensen, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Alejandro Garnacho và Liam Delap đều được bật đèn xanh tìm bến đỗ mới.

Tổng giá trị chuyển nhượng 5 cầu thủ trên ước tính khoảng 160 triệu bảng. Trường hợp đáng chú ý nhất là Alejandro Garnacho. Ngay buổi ra mắt, Alonso úp mở khả năng tiền đạo người Argentina chia tay Chelsea.

Ông nói: "Chúng tôi đã trao đổi với giám đốc thể thao. Có một CLB khác đang quan tâm đến cậu ấy. Vì vậy, hãy chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc theo cách tốt nhất cho tất cả các bên."

Garnacho gia nhập Chelsea từ MU mùa hè năm ngoái với mức phí 40 triệu bảng. Tuy nhiên, mùa đầu tiên anh không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi 8 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Đội bóng thành London sẵn sàng để Garnacho rời đi với mức phí không chênh lệch nhiều so với số tiền từng bỏ ra chiêu mộ.

Liam Delap cũng nằm trong diện thanh lý dù mới cập bến Stamford Bridge với giá 30 triệu bảng hè năm ngoái. Tiền đạo người Anh gây thất vọng lớn, đóng góp 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 41 trận.

Ở chiều ngược lại, Chelsea chính thức bổ sung thêm 3 tân binh gồm Geovany Quenda, Emmanuel Emegha và Marco Palestra.