Áp lực ngày càng gia tăng với HLV Arne Slot, khi Lữ đoàn đỏ chơi không tốt kể từ đầu năm 2026. Ngoài việc chật vật ở Ngoại hạng Anh, họ vừa bị Man City vùi dập tại FA Cup.

Mọi việc còn có thể tồi tệ hơn nữa khi Liverpool chuẩn bị làm khách trên sân nhà ĐKVĐ Champions League PSG giữa tuần này.

Van Dijk cố gắng vực dậy tinh thần toàn đội - Ảnh: PA

Nhiều CĐV đội khách thể hiện sự thất vọng bằng cách rời sân Etihad trước khi tiếng còi kết thúc trận cầu giữa Man City và Liverpool vang lên.

Đội trưởng Van Dijk đứng lên xin lỗi 8.000 fan hâm mộ vượt quãng đường xa xôi đến vùng Tây Bắc để cổ vũ.

Chia sẻ sau trận, trung vệ người Hà Lan nói: "Chúng tôi có trách nhiệm phải khắc phục điều này. Không chỉ bản thân mà đặc biệt với người hâm mộ."

Trước những lời kêu gọi sa thải HLV Arne Slot, Van Dijk chia sẻ thêm: "Rõ ràng, ông ấy phải chịu trách nhiệm dưới tư cách là HLV, nhưng chính chúng tôi trên sân mới là người phải làm điều đó."

Việc bị loại khỏi FA Cup khiến Liverpool phải nhận 15 thất bại trên mọi đấu trường - nhiều nhất trong một mùa giải kể từ khi họ thua 18 trận dưới thời Brendan Rodgers mùa 2014/15.

Van Dijk nói thêm: "Tôi đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để đội bóng xoay chuyển tình thế. Vậy nhưng, chúng tôi đã trải qua điều này trong 3/4 mùa bóng rồi.

Thất bại là điều khó chấp nhận và mỗi thành viên phải tự nhìn lại bản thân. Toàn đội chơi không tốt và chưa phát huy được những điểm mạnh của mình."

Trung vệ Hà Lan tiết lộ: "Chúng tôi đã họp bàn về chuyện này trong phòng thay đồ nhưng trách nhiệm thuộc về tất cả các cầu thủ."