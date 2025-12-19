W-u22 viet nam ve nuoc 15.JPG.jpg
12h30 ngày 19/12, các thành viên U22 Việt Nam rời khách sạn tại Bangkok (Thái Lan), di chuyển ra sân bay để về nước.
W-u22 viet nam ve nuoc 13.JPG.jpg
Sau khi giành vinh quang về cho Tổ quốc, các cầu thủ trẻ rất tự hào, hạnh phúc.
W-u22 viet nam ve nuoc 6.JPG.jpg
Viktor Lê lần đầu tiên tham dự SEA Games.
W-u22 viet nam ve nuoc 11.JPG.jpg
HLV Kim Sang Sik giúp U22 Việt Nam đòi lại tấm HCV SEA Games.
W-u22 viet nam ve nuoc 14.JPG.jpg
U22 Việt Nam có thành tích toàn thắng 4 trận ở SEA Game 33.
W-u22 viet nam ve nuoc 12.JPG.jpg
Các cầu thủ trẻ nỗ lực rất lớn, đặc biệt trong trận chung kết với chủ nhà U22 Thái Lan.
W-u22 viet nam ve nuoc 7.JPG.jpg
Tiền đạo Quốc Việt đội mũ cối về nước.
W-u22 viet nam ve nuoc 5.JPG.jpg
Chuyến bay của U22 Việt Nam dự kiến cất cánh lúc 15h55.
W-u22 viet nam ve nuoc 8.JPG.jpg
Sau gần 2 tiếng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
W-u22 viet nam ve nuoc 4.JPG.jpg
Thanh Nhàn tranh thủ gọi điện về cho gia đình.
W-u22 viet nam ve nuoc 2.JPG.jpg
Trong khi nhiều tuyển thủ bận ký áo tặng người hâm mộ.
W-u22 viet nam ve nuoc 1.JPG.jpg
Các cầu thủ  cho biết mình ký mỏi tay từ tối qua.
W-kim sang sik.JPG.jpg
HLV Kim Sang Sik cũng bận rộn không kém.
W-u22 viet nam ve nuoc 9.JPG.jpg
Giành tấm HCV SEA Games, U22 Việt Nam được thưởng nóng 2,5 tỉ đồng.
W-u22 viet nam ve nuoc 31.jpg
U22 Việt Nam lên đường về nước, khép lại chiến dịch SEA Games thành công.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

