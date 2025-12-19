Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Báo Thái Lan chỉ ra sự khác biệt từ HLV Kim Sang Sik giúp U22 Việt Nam ngược dòng chiến thắng, khiến “Voi chiến” ôm hận chung kết SEA Games 33.
Chuyên gia bóng đá Buranit Rattanawichien không thể tin vào những gì chứng kiến U22 Thái Lan chơi sau giờ nghỉ giải lao trước U22 Việt Nam, dẫn đến vuột tấm HCV SEA Games tưởng đã nắm trong tay.
Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 là sự tổng hòa của nhiều yếu tố cũng như phẩm chất tuyệt vời.