"Trước trận đấu, chúng tôi động viên nhau và nói rằng muốn chiến thắng, phải chơi với hơn 100% khả năng. Khi bước vào trận đấu, cả đội bung hết sức lực của mình và đã làm được. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng trước U22 Thái Lan. Tôi muốn dành tấm HCV này cho gia đình, người hâm mộ cũng như toàn thể người dân Việt Nam", Đình Bắc chia sẻ cảm xúc.

Tiền đạo Đình Bắc có kỳ SEA Games thành công. Ảnh: S.N

Lý giải về việc U22 Việt Nam nhận liên tiếp 2 bàn thua trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Đình Bắc cho biết: "Trong hiệp 1, U22 Việt Nam bị ngợp. Chính sự nóng vội ấy khiến cả đội phải nhận bàn thua. Giữa trận, chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn bạc, tiếp tục khích lệ nhau, rằng phải bình tĩnh lại. Mình phải ghi bàn trước phút 60 nếu vẫn muốn vô địch và chúng tôi đã làm được".

"Khi khoác lên mình chiếc áo Việt Nam, tôi được tiếp thêm sức lực để chiến đấu hết mình. Tôi chỉ biết bung hết sức để chiến đấu trận này và giành chức vô địch", Đình Bắc khẳng định.

