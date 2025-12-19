HLV Kim Sang Sik đang dần khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam bằng những dấu ấn đậm nét cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Đỉnh cao mới nhất chính là tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam, giành được sau màn lội ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước U22 Thái Lan ngay trên sân đối thủ. Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik là kiến trúc sư trưởng trong thành công của bóng đá Việt Nam một năm qua - Ảnh: SN

Bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, U22 Việt Nam đối diện thử thách lớn. Thế nhưng, dấu ấn cầm quân của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng phát huy tác dụng sau giờ nghỉ.

Những điều chỉnh về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu giúp thế trận xoay chuyển hoàn toàn. Đình Bắc thắp lại hy vọng bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, trước khi sức ép liên tục khiến hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong hiệp phụ, Thanh Nhàn trở thành người hùng với pha dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cuộc ngược dòng giàu cảm xúc trên sân Rajamangala.

HCV SEA Games 33 là danh hiệu lớn thứ ba của HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam, sau ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Đáng nói, cả ba danh hiệu này đều đến với nhà cầm quân người Hàn trong năm 2025.

U22 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc trên đất Thái Lan - Ảnh: SN

Càng nể hơn, ở các giải đấu chính thức, ông vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi trực tiếp chỉ đạo. Từ vòng loại U23 châu Á đến các giải khu vực, các đội tuyển Việt Nam đều tiến bước vững vàng.

Chuỗi thành tích ấy không chỉ đem về cúp vàng, mà còn tạo ra sức nặng thực sự, buộc các đối thủ Đông Nam Á phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng ánh mắt dè chừng và tôn trọng.

