Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 19/12: Vượt Indonesia lấy ngôi nhì VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 19/12/2025, nhanh và chính xác.

U22 Thái Lan có khởi đầu hơn cả mong đợi ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 khi nhanh chóng dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều sau giờ nghỉ giữa trận, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vùng lên mãnh liệt khiến Thái Lan thua ngược 2-3 U22 Việt Nam, ngậm ngùi lần thứ 3 liên tiếp về nhà ở Đại hội Thể thao khu vực.

Tâm trạng chung của người Thái là nỗi thất vọng của 'Voi chiến'. Ngay cả chuyên gia bóng đá Buranit Rattanawichien cũng không giấu được cái sự 'sốc' của mình, với 2 hiệp đấu khác nhau hoàn toàn của U22 Thái Lan.

Thái Lan sụp đổ từ đầu hiệp 2. Ảnh: S.N

"Ban đầu, tôi thậm chí còn tự hỏi lẽ nào trận chung kết này lại dễ dàng với U22 Thái Lan đến vậy. Chúng ta dẫn trước 2-0 trong khi U22 Việt Nam gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép nào đáng kể", ông chia sẻ với Siam Sports.

Vị chuyên gia này nói thêm: "Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi hiệp 2 bắt đầu. U22 Thái Lan đã để thủng lưới 1 bàn từ chấm 11m ở thời điểm rất không nên. Kể từ đây, thế trận hoàn toàn nghiêng về U22 Việt Nam, còn Thái Lan đột nhiên trở nên 'cóng'.

Những hình ảnh tiếp theo tôi chứng kiến là đội bóng chịu sức ép liên tục cho đến khi bị gỡ hòa 2-2. Tình trạng tệ đến mức tôi gần như không tin vào mắt mình.

Đây có thực sự là cùng một đội bóng đã chơi tự tin như vậy trong hiệp 1 hay không? Thành thật mà nói, U22 Thái Lan thậm chí còn có thể thua ngay trong 90 phút. Việc kéo trận đấu sang hiệp phụ chỉ đơn giản là kéo dài thảm họa".

Không phải người Thái nào cũng biết cách chấp nhận thất bại. Ảnh: S.N

