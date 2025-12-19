Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 19/12: Vượt Indonesia lấy ngôi nhì VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 19/12/2025, nhanh và chính xác.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng ăn mừng, nhưng rồi phải cay đắng nhìn U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

“Dẫn trước 2-0 nhưng chung cuộc thua ngược 2-3, trận chung kết SEA Games 33 không chỉ cướp đi tấm HCV của U22 Thái Lan, mà còn để lại hàng loạt dấu hỏi lớn về chiến thuật, khả năng điều chỉnh thế trận và cấu trúc bóng đá ở tầm vĩ mô”, Siam Sport nhìn nhận thẳng thắn.

HLV Kim Sang Sik được khen ngợi, một lần nữa chiến thắng trên đất Thái. Ảnh: S.N

Tờ báo viết: “Bài học trong suốt 90 phút cho thấy: sự đúng đắn ở giai đoạn khởi đầu là chưa đủ, nếu đội bóng không thể đưa mình về đích ở thời khắc cuối cùng”.

Siam Sport phân tích sự khác biệt đến từ HLV Kim Sang Sik của U22 Việt Nam, cùng với Thawatchai Damrong-Ongtrakul bên phá đội chủ nhà.

“Sau khi bị gỡ hòa 2-2, U22 Thái Lan như bị ‘đóng băng’. Hàng công thiếu ý tưởng, hàng thủ lùi sâu và để U22 Việt Nam kiểm soát bóng, tổ chức tấn công liên tục.

HLV Kim Sang Sik cho thấy vì sao ông có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Việc rút Khuất Văn Khang và tung vào sân Nguyễn Thanh Nhàn là một canh bạc mạo hiểm.

Nhưng ông Kim chấp nhận rủi ro. Ông đã thắng, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị chính là người ghi bàn quyết định.

Trong khi đó, các sự thay đổi nhân sự của Thái Lan ở hiệp 2 không tạo ra bất kỳ tác động đáng kể nào. Đây chính là khoảng cách mang tính quyết định của trận chung kết”.

Tờ Khaosod cũng bày tỏ sự thất vọng khi U22 Thái Lan để thua ngược dù nắm trong tay nhiều lợi thế.

“Kể từ khi có bàn thắng từ phạt đền, U22 Việt Nam càng chơi càng tự tin hơn. Bàn gỡ hòa như một hệ quả tất yếu”, Khaosod viết.

U22 Thái Lan gây thất với báo chí nước nhà. Ảnh: Khaosod

Khaosod thừa nhận U22 Thái Lan thiếu ý tưởng, khi sự chủy động thuộc về các học trò HLV Kim Sang Sik.

“Trong thế trận sau đó, U22 Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn, trong khi U22 Thái Lan cố gắng tận dụng tốc độ của các cầu thủ để tấn công.

Cuối cùng, sau 90 phút, tỷ số vẫn là 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ở đó, U22 Việt Nam ghi bàn thắng quyết định khi hàng phòng ngự U22 Thái Lan làm việc không hiệu quả”.

Khaosod cũng không hài lòng với HLV Thawatchai, bằng kết luận: “Đây là lần đầu tiên sau 50 năm Thái Lan đăng cai SEA Games mà không giành được HCV ở môn bóng đá nam”.

HCV gần nhất của Thái Lan là Malaysia 2017. Khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á trở lại Kuala Lumpur 2017, sẽ tròn 10 năm “Voi chiến” thất bại.

