Niềm tin chiến thắng

Các cầu thủ U22 Việt Nam thể hiện rõ sự tôi luyện qua những trận mạc lớn – điều này là cực kỳ quan trọng. Trước một đối thủ mạnh, đá trên một sân SVĐ như vậy và bị dẫn trước 2-0, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi với sự tự tin rất lớn thì tôi cho rằng đó là điều đáng ghi nhận.

Niềm tin vào chiến thắng của họ rất lớn. Chính vì thế, các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn kiên định với phẩm chất của mình, với bản lĩnh thi đấu được tích lũy qua nhiều trận đấu lớn. Họ cứ thế chơi lì lợm, càng đá càng lên. Tôi nhận định ở giữa hiệp rằng, chỉ cần một bàn thắng thì Thái Lan sẽ vỡ hoàn toàn về mặt tâm lý. Thực tế trên sân diễn ra đúng như vậy.

U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: S.N

Sau khi bị U22 Việt Nam ghi bàn sớm ở đầu hiệp hai, tâm lý của Thái Lan gần như sụp đổ hoàn toàn. Rõ ràng đây là một trận đấu của tâm lý, và về mặt bản lĩnh trận mạc, U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam khá xa", chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

"Trận thắng của U22 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Chiến thắng rất khó khăn, nhưng không hề ăn may. Đó là chiến thắng của sự tự tin, của bản lĩnh và của những tính toán chiến thuật rất kỹ lưỡng", chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định.

Thái Lan thua về mọi mặt

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng bản lĩnh, tâm lý và sự chuẩn bị của U22 Thái Lan cho trận chung kết SEA Games 33 kém U22 Việt Nam

"U22 Thái Lan có phẩm chất kỹ thuật tốt, phản công hay, nhưng khi cần tổ chức lại thế trận thì họ không kết nối được. Thế trận của họ không rõ ràng để chống đỡ. Nếu là một đội bóng có bản lĩnh, họ phải biết tổ chức lại, phá nhịp chơi của U22 Việt Nam để lấy lại nhịp điệu, rồi triển khai lối chơi của mình.

U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam về nhiều mặt. Ảnh: S.N

Khi bị dẫn ngược 3-2, Thái Lan có cố gắng tổ chức lại. Nhưng thể lực đâu, tinh thần đâu để làm được điều đó? Bản lĩnh thi đấu của họ thua U22 Việt Nam, và đó là lý do họ thất bại", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

"Nếu U22 Thái Lan tổ chức lại được đội hình, chơi chặt chẽ, cầm bóng và đá đôi công trở lại, có thể U22 Việt Nam phải chịu sức ép. Nhưng họ không chuẩn bị cho kịch bản đó. Thái Lan chỉ chơi tốt khi gặp đối thủ yếu hơn, thế trận nhàn nhã hơn, còn khi gặp một đối thủ mạnh như Việt Nam thì họ không có được kết cấu đủ chặt để chống đỡ".

Điểm 10 cho HLV Kim Sang Sik

"Bản lĩnh và khả năng cầm quân của HLV Kim Sang Sik là điều rất đáng ghi nhận. Vào 3 trận chung kết trong 1 năm là thành tích thực sự ấn tượng. So sánh hay không so sánh với thời ông Park Hang Seo thì mỗi giai đoạn có một đặc điểm riêng, nhưng tính hiệu quả trong cách cầm quân của ông Kim rất cao.

HLV Kim Sang Sik đóng góp công lớn vào thành công của các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Các đội bóng do ông dẫn dắt, từ ĐTQG cho tới U22/U23, có thể không đá hoa mỹ, nhưng tính tổ chức rất tốt. Ở bất cứ trận đấu nào, chúng ta cũng thấy Việt Nam luôn thể hiện rõ bản lĩnh. Đội bóng ra sân với một kết cấu chặt chẽ, không cầu kỳ, không phô trương, nhưng cứ lầm lũi tiến lên. Và những thời điểm quyết định, Việt Nam luôn biết cách tung ra những pha dứt điểm mang tính then chốt", chuyên gia Phan Anh Tú khen ngợi tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik.

"Với chiến thắng này, chúng ta càng thấy rõ dấu ấn của huấn luyện viên Kim Sang Sik trong suốt một năm qua, ở cả cấp ĐTQG lẫn cấp độ U22/U23. Đó đều là những chiến thắng rất thuyết phục, phần lớn diễn ra trên sân khách.

U22 Việt Nam ăn mừng chức vô địch 2 lần trong 1 năm trên sân Rajamangala của Thái Lan. Ảnh: S.N

Điều đó cho thấy bản lĩnh cầm quân của HLV, và phản ánh trình độ huấn luyện, quản trị đội bóng của chúng ta đã đạt đến một tầm cao mới. Xây dựng được một tập thể có sức mạnh như vậy, thi đấu ổn định và hiệu quả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, theo tôi, thực sự là điều rất đáng khâm phục", ông Tú chốt lại.