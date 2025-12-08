"Hiện tại tôi đang theo học Đại học TDTT Bắc Ninh. Tôi học vào buổi sáng, còn chiều ra sân tập cùng U22 Việt Nam ở SEA Games. Cùng học Đại học với tôi còn có Thanh Nhàn và Xuân Bắc. Tôi nghĩ bằng Đại học rất quan trọng với mỗi cầu thủ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi có thể xin việc, làm HLV thể thao chẳng hạn", tiền đạo Nguyễn Lê Phát cho biết.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Ảnh: S.N

Lê Phát là cầu thủ trẻ nhất U22 Việt Nam, khi mới 18 tuổi. Dù còn rất trẻ nhưng anh nhiều lần được đá chính ở CLB Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên chân sút sinh năm 2007 được tham dự SEA Games. Anh cho biết mình đã rất vui nhưng cũng hồi hộp khi có tên trong danh sách tham dự SEA Games.

Nói về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Malaysia, Lê Phát thể hiện quyết tâm: "Mục tiêu của U22 Việt Nam là chiến thắng trước U22 Malaysia. Trong những buổi tập vừa qua HLV Kim Sang Sik có những nhắc nhở cầu thủ U22 Việt Nam là phải luôn cố gắng, tự tin, chơi đoàn kết, chắt chiu cơ hội có được.

Tôi là cầu thủ trẻ lần đầu được tham dự SEA Games nên cố gắng tập luyện, học hỏi đàn anh để HLV Kim Sang Sik tin tưởng, trao cơ hội ra sân. Đối thủ U22 Malaysia khá mạnh, và chúng tôi luôn sẵn sàng thích ứng với mọi thời cơ trên sân. Tôi luôn được khuyên là cố gắng học học hỏi các anh, hết sức mình trong các buổi tập".

Song Ngư (từ Bankok, Thái Lan)