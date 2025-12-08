Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
Bóng đá nữ
8/12 16:00 Nữ Malaysia Nữ Myanmar FPT Play
18:30 Nữ Việt Nam Nữ Philippines VTV2, FPT Play
Bóng đá nam
8/12 18:00 U22 Philippines U22 Indonesia VTV Cần Thơ, FPT Play

