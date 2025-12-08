Buộc phải chơi tấn công

Tại bảng B, U22 Việt Nam rơi vào tình cảnh bất lợi trong cuộc đua vé đi tiếp với U22 Malaysia. Đình Bắc và các đồng đội có hiệu số +1 sau trận thắng U22 Lào 2-1, trong khi U22 Malaysia là +3.

Điều này cũng có nghĩa U22 Malaysia chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng. Đối thủ có thể bố trí đội hình thấp, chơi phòng ngự chặt để hướng tới một kết quả hòa, còn U22 Việt Nam không có lựa chọn khác ngoài chơi tấn công.

Tuy nhiên, các phương án tấn công của U22 Việt Nam chưa cho thấy hiệu quả, thậm chí còn gặp bế tắc trước U22 Lào. HLV Kim Sang Sik lý giải rằng trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, nhưng nhìn cách U22 Malaysia giành chiến thắng đậm 4-1 cho thấy đội bóng này biết cách bắt nhịp nhanh như thế nào.

Chơi tấn công, nhưng điều quan trọng là các tiền đạo của U22 Việt Nam không thực sự sắc bén. Ngoài Đình Bắc khẳng định được giá trị của một ngôi sao, những cầu thủ còn lại trên hàng công chủ yếu chơi tròn vai, thậm chí có trường hợp gây thất vọng.

Dĩ nhiên U22 Việt Nam có thể chơi tốt hơn nhiều so với trận mở màn bởi bóng đá trẻ vốn thiếu sự ổn định. HLV Kim Sang Sik đón sự trở lại của tiền vệ Xuân Bắc và có tới 8 ngày nghỉ ngơi so với 5 ngày của đối thủ.

Đặc biệt, theo thông tin từ báo chí Malaysia, đoàn quân của HLV Nafuzi Zain mất tới 3 trụ cột sau trận thắng U22 Lào. Như vậy, U22 Malaysia chỉ còn 18 cầu thủ đủ sức khỏe chuẩn bị cho trận U22 Việt Nam, do chỉ mang 21 gương mặt dự SEA Games 33.

Áp lực tạo kim cương

Chiều 7/12, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 - ông Nguyễn Hồng Minh và Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh tới thăm, động viên tinh thần U22 Việt Nam. Người đứng đầu đoàn TTVN nhắc nhở các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung, nỗ lực tối đa để đạt mục tiêu đề ra.

Trên thực tế, không chỉ các thành viên U22 Việt Nam mà lãnh đạo đoàn TTVN cũng đang chịu nhiều áp lực trước trận đấu có tính chất “sinh tử” với U22 Malaysia. Đây là trận mà chỉ có giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik mới đi tiếp trong hành trình chinh phục HCV.

Với nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tham dự SEA Games, họ có lẽ chưa bao giờ chịu áp lực như hiện tại. Tuy nhiên, quyền tự quyết, cơ hội vẫn nằm trong tay Khuất Văn Khang và các đồng đội.

Trao đổi với VietNamNet, BLV Quang Tùng cho rằng U22 Việt Nam dù thắng vất vả U22 Lào, nhưng đó lại là trận đấu mà các cầu thủ dám cầm bóng, triển khai lối chơi và định hình được cách chơi một cách rõ nét.

Điều mà U22 Việt Nam còn thiếu, hay nói cách khách là mặt hạn chế, nằm ở khâu dứt điểm hay những đường chuyền cuối cùng.

Sau khi nắm rõ được sức mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ, với thời gian chuẩn bị hơn 1 tuần, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể mang tới một diện mạo khác trong trận gặp U22 Malaysia.

Áp lực luôn có trong bóng đá, và nếu vượt qua, đồng thời biến thành động lực, một đội bóng sẽ trở nên rất sắc bén. U22 Việt Nam có thể là một đội như vậy.

