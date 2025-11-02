Sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, Thành Trung chỉ phải khâu 5 mũi ở vết rách ống đồng chân trái. Các bác sĩ cho biết cầu thủ CLB Ninh Bình cần hơn 1 tuần để hồi phục.

Như vậy, Thành Trung khả năng nghỉ 2 trận tiếp theo tại V-League (vòng 10 và 11), vẫn có thể tập trung cùng U22 Việt Nam nếu HLV Kim Sang Sik triệu tập.

Trước đó, phút 11 trận Ninh Bình vs Becamex TP.HCM tại vòng 9 LPBank V-League 2025/26, Trần Thành Trung đột phá rồi thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm đội khách. Đình Khương của Becamex TP.HCM có pha vào bóng rất mạnh khiến tiền vệ sinh năm 2005 lập tức nằm sân đau đớn, sau đó phải rời sân.

Thành Trung kiểm tra chấn thương tại bệnh viện.

HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình cho biết: "Cầu thủ của Becamex TP.HCM vào bóng rất nguy hiểm, khiến Thành Trung bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương. Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó trọng tài không phạt thẻ đỏ".

Thành Trung là một trong những tài năng trẻ, đang dần khẳng định vị trí chính thức ở CLB Binh Bình. Còn tại U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cũng nhiều lần triệu tập cầu thủ Việt kiều Bulgaria trong năm 2025.

Thành Trung có thể được triệu tập lên U22 Việt Nam dự SEA Games 33.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam (26 cầu thủ) hội quân cùng đợt với ĐTQG trong đợt FIFA Days tháng 11. Từ ngày 10 đến 19/11, đội tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

Kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, U22 Việt Nam về nước, luyện quân tại Vũng Tàu. Dự kiến Khuất Văn Khang cùng các đồng đội lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 2/12.