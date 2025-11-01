Phút 11 trong trận Ninh Bình vs Becamex TP.HCM tại vòng 9 LPBank V-League 2025/26, Trần Thành Trung đột phá rồi thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm đội khách. Đình Khương của Becamex TP.HCM có pha vào bóng rất mạnh khiến Thành Trung lập tức nằm sân đau đớn.

Dù cố gắng thi đấu nhưng chỉ ít phút sau cầu thủ Việt kiều Bulgaria được rút ra nghỉ, người vào thay anh là Trọng Long.

Thành Trung gặp chấn thương phải rời sân sớm. Ảnh: Ninh Bình FC

“Hiện tôi chưa biết chính xác tình trạng của Thành Trung ra sao, phải chờ bác sĩ kiểm tra. Nhưng cầu thủ của Becamex TP.HCM vào bóng rất nguy hiểm, khiến cầu thủ của chúng tôi bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương.

Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó cầu thủ phạm lỗi không bị phạt thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu còn không thổi phạt đền, phải xem lại VAR, và giờ cầu thủ của tôi phải nhập viện. Tôi thực sự không hiểu nổi”, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình bức xúc.

“Chúng tôi vẫn phải chờ thêm kết quả kiểm tra, nhưng điều làm tôi sốc nhất là trọng tài không rút thẻ trong pha bóng bạo lực như vậy. Việc này cần được nhắc đến, bởi tôi thấy quá khó hiểu”, thuyền trưởng CLB Ninh Bình nói thêm.

Thành Trung chơi ngày một hay trong màu áo Ninh Bình. Cầu thủ Việt kiều có trận đấu thứ 2 liên tiếp đá chính ở đội bóng cố đô Hoa Lư. Với chấn thương vừa gặp phải, nếu nghiêm trọng, tiền vệ sinh năm 2005 có nguy cơ lỡ đợt tập trung U22 Việt Nam trong ít ngày tới.

Hòa Becamex TP.HCM, Ninh Bình vẫn dẫn đầu BXH V-League nhưng chỉ còn hơn CAHN 1 điểm.