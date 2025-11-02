Bất bại 7 trận tại LPBank V-League, Thể Công Viettel bất ngờ nhận thất bại trước HAGL ở vòng 8. Trận thua này khiến thầy trò HLV Popov phải có sự chuẩn bị tốt hơn cho từng trận đấu, và họ cũng cảm nhận rõ sự khốc liệt trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Thua HAGL chưa ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu của Thể Công Viettel, nhưng họ không được phép mất điểm ở những trận đấu gặp đối thủ được đánh giá là yếu hơn. Vòng này, đội bóng áo lính phải giành chiến thắng khi tới làm khách trên sân của Thanh Hóa.

Thể Công Vietel quyết trở lại sau trận thua HAGL.

Bên cạnh lực lượng được đánh giá cao hơn, HLV Popov cũng rất hiểu về Thanh Hóa khi từng có 3 mùa giải tại đây. Đó cũng là giai đoạn thành công của đội bóng này với 2 lần giành Cúp QG và 1 Siêu cúp.

Trận này Thể Công Viettel đón sự trở lại của trung vệ, đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Cùng với những cầu thủ đạt phong độ cao như Lucao, Pedro Henrique... đội khách có thể chơi tấn công, giành quyền kiểm soát bóng.

HLV Popov gặp lại đội bóng cũ.

Với đội chủ nhà, Thanh Hóa vừa có chiến thắng quan trọng trước SLNA ở vòng 8 sau nhiều trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Trận thắng giúp đoàn quân của HLV Choi Won Kwon có tinh thần tốt, cùng sự tự tin khi tiếp đón đối thủ mạnh Thể Công Viettel.

Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, dù vậy họ mất Doãn Ngọc Tân vì tái phát chấn thương, trong khi Thái Sơn bị treo giò. Vắng hai trụ cột này, đội bóng xứ Thanh không thể mạo hiểm chơi đôi công với đối thủ mà đá phòng ngự phản công hướng tới 1 điểm.