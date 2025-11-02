Nguyễn Xuân Son trở lại

Sau khoảng 10 tháng vắng mặt đầy nuối tiếc vì chấn thương trong trận chung kết ASEAN Cup, Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại tuyển Việt Nam và đối đầu với Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Sự trở lại của Xuân Son mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Nam. Đây không chỉ là việc bổ sung một cầu thủ có khả năng ghi bàn mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán lớn nhất mà HLV Kim Sang Sik đang đối mặt: khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và cách vận hành chiến thuật.

Nguyễn Xuân Son trở lại sau 10 tháng dưỡng thương là tin đáng mừng.

Tại ASEAN Cup 2024, sự hiện diện của Xuân Son giúp hàng công Việt Nam trở nên sắc bén và đa dạng hơn rất nhiều. Chân sút này không chỉ có khả năng độc lập tác chiến và ghi bàn còn là một mắt xích quan trọng trong việc kéo giãn hàng phòng ngự đối phương tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Ngược lại, khi Xuân Son vắng mặt, hàng công tuyển Việt Nam rơi vào tình trạng bế tắc rõ rệt, thiếu đi một điểm tựa vững chắc để làm tường và kết thúc các pha tấn công.

Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn giúp ông Kim Sang Sik giải quyết được nhiều vấn đề và hướng đến chinh phục các giải đấu quan trong phía trước.

Nhưng cần HLV Kim Sang Sik thận trọng

Dù niềm vui là rất lớn, nhưng đây cũng là lúc HLV Kim Sang Sik và các cộng sự cần phải thể hiện sự thận trọng tuyệt đối. Việc Xuân Son phải ngồi ngoài suốt 10 tháng không phải là ngẫu nhiên. Chấn thương của chân sút này bắt nguồn từ sự quá tải trong năm 2024, cho nên khi sử dụng cần có tính toán kỹ nhất.

Bên cạnh đó, dù hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng Xuân Son vẫn cần một thời gian nhất định để lấy lại cảm giác bóng, nhịp độ thi đấu và quan trọng nhất hoà nhập với các đồng đội.

HLV Kim Sang Sik cần sự thận trọng nhất định đối với chân sút quan trọng nhất tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông

HLV Kim Sang Sik cần có những đánh giá kỹ lưỡng về thể trạng thực tế của Xuân Son thông qua các buổi tập và bài kiểm tra y tế chuyên sâu. Việc sử dụng chân sút trong trận đấu với Lào sắp tới nên được cân nhắc theo từng phút, từng hiệp thay vì tung vào sân trọn vẹn 90 phút.

Sẽ rất khó cho tuyển Việt Nam nếu Xuân Son tái phát chấn thương ở giai đoạn này, bởi nó trở thành đòn giáng mạnh vào kế hoạch dài hơi của HLV Kim Sang Sik.

Sự trở lại của Xuân Son là một tín hiệu mừng, nhưng để niềm vui này kéo dài, chiến lược gia người Hàn Quốc cần bình tĩnh và không thể nóng vội.