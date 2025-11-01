Chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 19/11 tới, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập trở lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son lên tuyển Việt Nam.

Đây là thông tin gây bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ khi Xuân Son vẫn chưa thể thi đấu chính thức sau hơn 10 tháng chữa trị chấn thương gãy chân. Anh chỉ mới được vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận Thép Xanh Nam Định đá giao hữu với Trẻ PVF-CAND cách đây ít ngày.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, rất có thể HLV Kim Sang Sik gọi Xuân Son lên tuyển Việt Nam để các bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục của anh. Việc sử dụng tiền đạo người Brazil ở thời điểm này được đánh giá là mạo hiểm. Phía CLB Thép Xanh Nam Định cũng chỉ đăng ký Xuân Son thi đấu ở V-League từ lượt về vào tháng 1/2026.

Về phần mình, Xuân Son chưa lên tiếng về việc được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chân sút 28 tuổi vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh mặc áo ĐTQG Việt Nam với nụ cười rất tươi.

Cùng với Nguyễn Xuân Son, các hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ và Đặng Văn Tới của CLB Nam Định cũng có tên trong đợt tập trung sắp tới. Danh sách chính thức sẽ được HLV Kim Sang Sik công bố trong tuần tới.

Theo kế hoạch, sau vòng 11 LPBank V-League 2025/26, tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19/11. Ở đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ ngày 11 đến 14/11. Ngày 15 đến 19/11, tuyển Việt Nam sang Lào.