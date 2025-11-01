Ban đầu, FIFA dự tính ngày 30/10, tổ chức này đưa ra phán quyết đối với kháng án của LĐBĐ Malaysia (FAM) về vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ. Tuy nhiên, "trận đấu" này chưa khép lại, bởi FIFA vẫn chưa công bố phán quyết cuối.

Việc FIFA chưa lên tiếng đang khiến người hâm mộ Việt Nam lẫn cả Đông Nam Á sốt ruột, bởi đây là sự vụ chưa từng xảy ra đối với bóng đá khu vực.

Phán quyết về việc Malaysia nhập tịch cầu thủ sai quy định vẫn chưa đưa ra

Người hâm mộ Việt Nam còn thấp thỏm hơn, bởi nếu như kết luận được FIFA giữ nguyên, khả năng cao Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) trừng phạt bằng cách huỷ kết quả, xử thua các trận đấu có những cầu thủ nhập tịch sai quy định tham dự.

Điều này đồng nghĩa cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027 - điều vốn tưởng chừng chấm dứt sau thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia của tuyển Việt Nam bỗng quay trở lại, thậm chí rất sáng sủa trước khi tái đấu vào tháng 3 năm sau.

Ông Kim Sang Sik đừng chờ

Giả sử Malaysia bị xử thua 0-3, tuyển Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé đến Asian Cup 2027. Nhưng đó không phải là điều HLV Kim Sang Sik nên trông đợi.

Thay vì chờ đợi phán quyết của FIFA, AFC đối với Malaysia, HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam cần tự thay đổi chính mình trước khi nhận món quà vì đối thủ sai lầm.

Nhưng trước khi có kết quả, HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam cần phải tự làm mới mình

Đây mới là điều cần thiết, bởi sau những gì đã cho thấy ở 2 trận đấu gần nhất trong khuôn khổ Asian Cup gặp Nepal, tuyển Việt Nam thực sự bất ổn và cần thay đổi.

Tinh thần, lối chơi và cả con người buộc phải khác, bằng không kể cả khi nhận lợi thế nhờ chiến thắng 3-0 (thay vì thua 0-4) trước Malaysia cũng chẳng ai dám đảm bảo tuyển Việt Nam có thể bảo toàn và giành vé dự Asian Cup.

Trước hợp giữ được lợi thế, tức chiến thắng ở trận lượt về hoặc thất bại với cách biệt dưới 3 bàn (trong trường hợp Malaysia chỉ bị xử thua ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại) thì màn thể hiện rất nhạt như vậy, thật khó cho tuyển Việt Nam tạo ra nét đột phá ở VCK trước các đối thủ rất mạnh.

Người hâm mộ muốn tuyển Việt Nam giành vé dự VCK và chơi tốt ở Asian Cup 2027 thay vì đến Saudia Arabia mà viễn cảnh không tươi sáng lại hiển hiện.

Tựu trung lại, tuyển Việt Nam trước khi “nhận quà” ít nhất phải khác biệt hơn về chuyên môn và tới Asian Cup 2027 bằng một tâm thế khác, thay vì nhợt nhạt như mấy tháng qua.

Và muốn vậy, lúc này HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam bắt buộc phải tập trung để thay đổi chính mình thật tốt, thay vì trông chờ hết vào "món quà" đến từ án phạt đối với Malaysia.