Ngày 30/10 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã hoàn tất phần bào chữa trước Ủy ban Kháng cáo của FIFA, khép lại giai đoạn đầu trong vụ việc gây chấn động liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng giấy tờ giả mạo.

Đây được xem là “ngày phán quyết” cho nỗ lực bảo vệ của FAM sau khi tổ chức này bị FIFA xử phạt hồi cuối tháng 9 vì các sai phạm trong quy trình đăng ký cầu thủ gốc nước ngoài.

Bóng đá Malaysia nín thở. Ảnh: FAM

Luật sư người Thụy Sĩ Serg Vittoz, người được FAM thuê làm đại diện pháp lý, đã trình bày toàn bộ hồ sơ bào chữa, khẳng định FAM không cố tình vi phạm và chỉ làm theo quy trình thông thường do cơ quan quản lý cấp phép.

Ông Vittoz cũng nhấn mạnh rằng FAM sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kết quả kháng án bất lợi.

Tuy nhiên, khi FAM kỳ vọng vào một phán quyết sớm, Ủy ban kháng cáo FIFA lại tỏ ra thận trọng hơn bao giờ hết.

Theo các nguồn tin tại Kuala Lumpur, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã yêu cầu FAM cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến nguồn gốc huyết thống của các cầu thủ, đặc biệt là những tài liệu chứng minh ông bà của họ thực sự sinh ra tại Malaysia như trong hồ sơ.

FIFA muốn đảm bảo “đúng người, đúng tội”, tránh mọi sai sót có thể dẫn đến hậu quả pháp lý lớn hơn.

Sự thận trọng này khiến Malaysia rơi vào thế bị động. Việc phán quyết dự kiến lùi lại một ngày, sang tối 31/10, nhưng cũng không hề xuất hiện.

Khi chưa có kết luận rõ ràng, các cầu thủ Malaysia bị cáo buộc vẫn chưa thể ra sân, còn dư luận trong nước ngày càng lo lắng cho hình ảnh bóng đá quốc gia.

Một nguồn tin nội bộ thừa nhận “cơ hội để FAM được trắng án là rất thấp” bởi những bằng chứng mà FIFA yêu cầu dường như chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Malaysia bất an và chia rẽ. Ảnh: VFF

Giữa lúc sóng gió bủa vây, Rob Friend – Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia – đã phải lên tiếng làm rõ ranh giới giữa đội tuyển và FAM – hiện đang có đội ngũ điều tra độc lập.

Ông Friend khẳng định bộ phận đội tuyển chỉ phụ trách chuyên môn, chiến thuật và hiệu suất thi đấu, hoàn toàn không liên quan đến việc xử lý giấy tờ hay đăng ký cầu thủ.

Đây được xem là động thái nhằm bảo vệ Malaysia khỏi những tác động tiêu cực, khi uy tín của FAM đang bị đặt dưới kính hiển vi của FIFA.

Khi FIFA tiếp tục rà soát và chưa ấn định thời điểm công bố kết quả kháng án, FAM vẫn phải “ngồi trên lửa”. Báo chí và người hâm mộ Malaysia thức hai đêm trắng.

Những người đứng đầu bóng đá Malaysia hy vọng sự hợp tác đầy đủ và thiện chí sẽ giúp “Hổ vàng” tránh được án phạt nặng hơn. Ngược lại, FIFA không vội vàng dẫn đến cảm giác bất an cho FAM.