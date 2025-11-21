Trong danh sách U22 Việt Nam vừa được HLV Kim Sang Sik công bố, hầu hết các cầu thủ vừa tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc đều góp mặt, gồm thủ thành Trung Kiên, Anh Quân, Hiểu Minh, Lý Đức, Quang Kiệt, Văn Thuận, Thái Sơn, Xuân Bắc, Công Phương, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Vĩ Hào...

Đáng chú ý, sau khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường dính chấn thương đứt bán phần dây chằng trước đầu gối phải phẫu thuật, HLV Kim Sang Sik gọi bổ sung cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.

Thành Trung từng có một vài lần lên đội U23 trong năm 2025, tuy nhiên anh không được triệu tập tham dự Panda Cup 2025. Dù được trao cơ hội trở lại U22 Việt Nam nhưng cầu thủ sinh năm 2005 phải thực sự nỗ lực để cạnh tranh vị trí.

Cũng liên quan tới nhân sự U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik bổ sung thêm một số nhân tố từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đức Việt. Đây đều là những cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển, nắm bắt được yêu cầu chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi chung.

Đình Bắc không thi đấu trận gặp U22 Lào. Ảnh: S.N

Trong khi đó, tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ vắng mặt ở trận ra quân SEA Games gặp U22 Lào. Do vướng lịch thi đấu của CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, hai cầu thủ này chỉ có thể hội quân cùng đội vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam đấu U22 Lào.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận mở màn gặp U22 Lào ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12.