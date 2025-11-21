FAM bị bóc trần

Bê bối giả mạo giấy tờ trong bóng đá Malaysia bước sang giai đoạn nghiêm trọng hơn, khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA công bố bản giải trình 64 trang.

FIFA khẳng định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã cố tình nộp các giấy tờ bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa tư cách cầu thủ theo “luật ông bà”.

Bê bối nhập tịch Malaysia đang vượt ra phạm vi bóng đá. Ảnh: NST

Theo tài liệu FIFA công bố, FAM đệ trình những giấy khai sinh đã bị thay đổi thông tin nơi sinh của ông bà một số cầu thủ, bất chấp giấy tờ gốc từ Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

“Nó vạch trần một tổ chức từ lâu phụ thuộc vào các cải cách mang tính hình thức, và sự giải trình có chọn lọc, mô hình mà người hâm mộ bóng đá Malaysia đã nghi ngờ trong nhiều thập kỷ”, báo NST bình luận từ tài liệu FIFA.

FIFA đánh giá đây không chỉ là hành vi gian lận thể thao mà còn có dấu hiệu phạm tội, buộc Ủy ban Kỷ luật phải chuyển thông tin đến cơ quan chức năng của các quốc gia liên quan để điều tra.

Tâm điểm cuộc điều tra sẽ nằm ở 3 nhân vật: Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, hai đại diện cầu thủ do FIFA cấp phép là Nicolas Puppo và Frederico Moraes.

Noor Azman, người đã thừa nhận thay đổi tài liệu được nộp cho FIFA, vẫn xuất hiện tại các sự kiện bóng đá lớn dù bị đình chỉ.

FIFA “nóng mặt” vì điều này, cho rằng việc đình chỉ là một “hoạt động quan hệ công chúng hơn là một hành động quản trị thực sự”.

Chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli bình luận FIFA đã “lột trần” toàn bộ sai phạm của FAM. Ông tỏ rõ sự thất vọng vì tổ chức này chưa hề có hành động khắc phục đáng kể nào.

“FIFA đã đưa ra một bản báo cáo toàn diện. Giọng văn của họ cho thấy sự giận dữ và thất vọng. Họ nói thẳng rằng FAM đã nói dối”, ông Pekan nhấn mạnh.

“Đây là một vụ việc đáng xấu hổ, đặt ra câu hỏi lớn về năng lực quản trị. Đáng buồn là chưa ai bị quy trách nhiệm”.

Theo Pekan, điểm đáng lo ngại nhất là FAM hoàn toàn không công bố bất kỳ biện pháp chấn chỉnh nội bộ nào.

Không ai bị nêu tên, không có cải tổ cơ cấu, cũng không có kế hoạch minh bạch hóa quy trình giấy tờ.

“FIFA muốn FAM phải hành động, phải xử lý cá nhân sai phạm và ngừng che chắn nhau. FAM phải đặt lợi ích bóng đá Malaysia lên trước, không phải bảo vệ vài người”, ông nói.

Khủng hoảng niềm tin

Điều khiến Pekan đặc biệt băn khoăn là sự im lặng bất thường từ các đơn vị thành viên FAM, những tổ chức lẽ ra phải là tiếng nói giám sát.

“Tôi không thấy bất kỳ chủ tịch hay đại diện nào của các hiệp hội thành viên lên tiếng. Không ai yêu cầu cải tổ, không ai chất vấn”, ông nêu ý kiến.

“Nếu họ sợ nói riêng lẻ, họ có thể cùng nhau gửi kiến nghị chung. Nếu tiếp tục im lặng, họ đang trở thành đồng phạm trong khủng hoảng này”.

Trong lúc FAM chật vật trước áp lực từ FIFA lẫn dư luận, hình ảnh bóng đá Malaysia tiếp tục bị tổn hại.

Với cuộc điều tra hình sự đa quốc gia được khởi động, bóng đá Malaysia có thể chuẩn bị cho giai đoạn thử thách lớn nhất trong nhiều năm qua.

Nhà bình luận Ajitpal Singh viết trên NST: “Lệnh trừng phạt của FIFA dành cho FAM khiến người ta có cảm giác như ai đó đã cuộn tròn giấc mơ bóng đá của một cậu bé rồi sút thẳng xuống cống”.

Niềm tin ít ỏi vào FAM đã cạn. Ảnh: FAM

Vài tuần trước, nhiều người vẫn hy vọng vào khả năng FAM kháng cáo thành công. Hiện tại, không còn ai tin tưởng vào sự trong sạch của liên đoàn, gồm cả những tuyển thủ Malaysia.

Sau trận thắng Nepal 1-0, Faisal Halim cho biết anh và các đồng đội đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản tệ nhất – nghĩa là bị hủy kết quả vòng loại Asian Cup 2027.

“Nếu kịch bản bị loại hoặc bị hủy kết quả xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng thất vọng, bởi toàn đội đang có phong độ rất tốt”, Faisal thừa nhận.

Husin Deraman, Tổng thư ký LĐBD Kelantan (KAFA), không tin tưởng vào FAM, cho rằng việc khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) càng làm tổn hại thêm uy tín bóng đá Malaysia.

“Về mặt chuyên môn, lời khuyên của tôi là FAM không nên kháng cáo vì không có cơ sở nào để kháng cáo”, Deraman nói.

“Nhìn vào các sự thật, đơn giản là không có căn cứ nào để trình lên CAS. Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của FIFA trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các liên đoàn thành viên là rất cao. Sẽ tốt hơn nếu FAM tuân thủ quyết định của FIFA”.