Theo CNN, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 14/7 đã thông báo về việc hoàn tất một đợt không kích bổ sung nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran ở gần eo biển Hormuz.

"Đợt không kích mới nhất được hoàn thành vào hồi 22h ngày 14/7. Các cuộc tấn công diễn ra cùng ngày Mỹ nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng của Iran. Những mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các trận địa tên lửa, cơ sở triển khai UAV, năng lực hải quân và các hệ thống phòng thủ bờ biển của đối thủ", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Quân đội Mỹ không kích hàng loạt mục tiêu bên phía Iran. Video: CENTCOM

Đi kèm với thông báo, CENTCOM cũng đăng tải một đoạn video ghi lại hoạt động không kích của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian gần đây. Trong 4 ngày qua, Washington đã liên tục thực hiện các đợt không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc đe dọa tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Jordan, gọi đây là hành động "không thể chấp nhận được". Bên cạnh đó, ông Rubio cũng cảm ơn Jordan vì vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh khu vực.

Trước đó, quân đội Iran ngày 14/7 đã thông báo về việc triển khai tên lửa và UAV để tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, nơi có lực lượng quân sự Mỹ đồn trú. Sau đợt tấn công, Tehran đã kêu gọi Jordan dỡ bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ.