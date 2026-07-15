Theo Al Jazeera, Thủ tướng Netanyahu ngày 14/7 đã cảnh báo về khả năng nối lại hoạt động không kích Iran nếu Tehran tấn công lãnh thổ của Israel.

"Tôi muốn gửi một thông điệp tới giới chức Iran: 'Đừng nghĩ mọi thứ sẽ yên ổn nếu Israel bị tấn công trước'. Chúng tôi đã không còn ở thời kỳ không dám đáp trả những hành vi gây hấn", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định các đòn tấn công nhắm vào Iran trong tương lai sẽ "mạnh hơn" đợt không kích mà Israel phối hợp với Mỹ tiến hành đầu năm nay. "Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ lặp lại. Những gì đã xảy ra vốn đã rất mạnh, nhưng lần này sẽ hoàn toàn khác, với mức độ lớn hơn nhiều", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran ở eo biển Hormuz, trong khi Tehran đáp trả lại bằng cách tấn công hạ tầng quân sự của Washington tại Vùng Vịnh.

Tổng thống Trump bỏ kế hoạch thu phí ở Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phương án mới để thay thế kế hoạch thu phí 20% đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz.

"Sau khi trao đổi với giới chức Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí 20% cho Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia Vùng Vịnh sẽ thực hiện tại Mỹ. Chúng ta sẽ chứng kiến các nhà máy, cơ sở sản xuất và thiết bị đổ vào nước Mỹ với quy mô chưa từng có, tạo thêm hàng triệu việc làm có thu nhập cao cho người dân Mỹ", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về việc số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang giảm, Tổng thống Trump khẳng định tuyến đường thủy này "vẫn mở cửa nếu mọi người muốn đi qua".

"Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài tháng qua. Các đường ống dẫn dầu đang được xây dựng. Chúng tôi đang tìm ra những phương án thay thế tốt hơn, bao gồm cả ở Texas và Alaska”, ông Trump nói.