CEO FPT Nguyễn Văn Khoa đưa đề xuất xây dựng mô hình kinh tế dữ liệu 4 lớp, lấy AI bản địa làm trọng tâm để đánh thức tiềm năng di sản, du lịch và y tế của Huế.

Thành phố Huế vừa tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) quốc gia trong phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội Thành phố Huế”.

Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực chiến lược của mỗi quốc gia. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW thể hiện quyết tâm tạo đột phá, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn vĩ mô của lãnh đạo Thành phố Huế và năng lực thực thi công nghệ lõi của FPT hứa hẹn sẽ đưa Huế trở thành thành phố tiên phong của cả nước trong việc chuyển đổi số di sản, tạo ra một hình mẫu kinh tế dữ liệu chuẩn mực mang tầm quốc tế.

Tại hội thảo này, ông Nguyễn Văn Khoa đưa đề xuất xây dựng mô hình kinh tế dữ liệu 4 lớp, lấy AI bản địa làm trọng tâm để đánh thức tiềm năng di sản, du lịch và y tế của tỉnh Thành phố Huế.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Với bề dày lịch sử và khối lượng di sản khổng lồ được UNESCO công nhận, Huế đang nắm giữ một kho tàng dữ liệu vô giá.

Để khai thác hiệu quả tài nguyên này, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa đã đề xuất một mô hình phát triển đột phá gồm 4 lớp liên kết chặt chẽ: Thứ nhất là Lớp Thể chế (Sandbox) giúp tiên phong xây dựng cơ chế thử nghiệm để đưa dữ liệu và văn hóa trở thành tài sản, hàng hóa có thể lưu thông.

Thứ hai là Lớp Dữ liệu chuẩn hóa để tận dụng kho dữ liệu đã được số hóa và gán nhãn chuyên sâu của Huế, từ hệ thống kiến trúc, nhã nhạc cung đình đến hàng triệu điểm dữ liệu hành vi du khách.

Sau đó, lớp thứ ba là Công nghệ AI bản địa: Ứng dụng Generative AI và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) chuyên biệt cho văn hóa Việt Nam, kết hợp không gian 3D/VR để tái hiện di sản chân thực.

Cuối cùng là lớp Ứng dụng thực tiễn: Phát triển 3 trụ cột sinh lời gồm Du lịch thông minh, Di sản số và Y tế thông minh (Sổ sức khỏe điện tử).

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tự chủ công nghệ lõi trong bảo tồn văn hóa, ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: "Dữ liệu tiếng Việt trên Internet hiện nay chỉ chiếm chưa tới 0,8%. Nếu phụ thuộc vào AI toàn cầu, kết quả tìm kiếm về văn hóa Huế thường không đủ sâu hoặc sai lệch do dữ liệu tiếng Việt chỉ chiếm dưới 0,8%. Chúng tôi muốn xây dựng một mô hình AI bản địa để thực sự 'thổi hồn' vào di sản, giúp du khách không chỉ nghe kể chuyện mà còn được tương tác chân thực với lịch sử".

Không chỉ dừng lại ở các ý tưởng công nghệ, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT đã cụ thể hóa đề xuất thông qua những số liệu tài chính thể hiện sự tác động rõ rệt đến kinh tế vĩ mô. Dự kiến, mô hình này sẽ cần thu hút khoản đầu tư khoảng 89 triệu USD (khoảng 2.225 tỷ đồng) trong 3 năm đầu.

Đổi lại, giá trị kinh tế tạo ra là vô cùng lớn: trong 5 năm đầu tiên, các trụ cột Du lịch thông minh và Di sản số được kỳ vọng mang về dòng doanh thu từ 83 đến 88 triệu USD.

Từ năm 2030, mô hình sẽ đóng góp mức doanh thu ổn định khoảng 36 triệu USD/năm. Bên cạnh đó, dự án kỳ vọng sẽ trực tiếp giải quyết bài toán an sinh xã hội bằng việc tạo ra 15.000 việc làm công nghệ chất lượng cao, cùng 30.000 việc làm gián tiếp, qua đó trở thành động lực mũi nhọn thúc đẩy Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Huế tăng trưởng 8 - 10% mỗi năm.