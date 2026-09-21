Mới đây, ông Jose Munoz, Giám đốc điều hành Hyundai Motor đã lên tiếng cảnh báo thị trường ô tô Mỹ có thể đối mặt với làn sóng xe Trung Quốc nếu các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay bị dỡ bỏ. Cảnh báo của Hyundai được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây cho biết sẵn sàng chào đón các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Ông Jose Munoz - CEO Hyundai cho rằng các thương hiệu Trung Quốc có thể làm giảm lợi nhuận của Mỹ giống như ở châu Âu nếu thuế quan không được duy trì. Ảnh: Hyundai

Trang Carscoops dẫn lại nguồn tin từ Reuters, Munoz cho rằng Mỹ có thể chứng kiến kịch bản tương tự châu Âu, nơi các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng thị phần nhờ lợi thế về giá. Ông dẫn trường hợp Anh làm ví dụ.

Do không áp dụng mức thuế tương tự Liên minh châu Âu đối với ô tô Trung Quốc, xe của các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm khoảng 15% lượng ô tô mới đăng ký tại nước này trong năm nay, theo số liệu được Reuters dẫn lại từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT).

Trong khi đó, tại Mỹ, xe điện Trung Quốc hiện gần như không có cơ hội tiếp cận thị trường do mức thuế khoảng 100%. Tuy nhiên, trước những bình luận tích cực của Tổng thống Trump về việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể gia nhập thị trường, với điều kiện họ sử dụng lao động Mỹ và xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ, Hyundai không phải là công ty duy nhất lo ngại.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý của ngành ô tô Mỹ. Tuần trước, Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, đại diện cho nhiều nhà sản xuất như Ford, General Motors, Toyota, Hyundai, Stellantis và Tesla đã kêu gọi chính quyền duy trì các hạn chế đối với doanh nghiệp ô tô Trung Quốc.

Các hiệp hội này cho rằng xe Trung Quốc có thể tạo lợi thế nhờ trợ cấp nhà nước và những yếu tố cạnh tranh mà họ cho là không tương đồng với các nhà sản xuất Mỹ. Trong khi đó, CEO Ford Jim Farley từng nói với nhân viên hồi tháng 7 rằng hãng đang chuẩn bị cho khả năng các thương hiệu ô tô Trung Quốc bước vào thị trường Mỹ trong khoảng 5-10 năm tới.

Lời cảnh báo từ châu Âu

Tại EU, thị phần xe mang thương hiệu Trung Quốc đã vượt 9% trong nửa đầu năm 2026, theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) được Reuters dẫn lại.

Ngay cả khi chịu thuế quan tại châu Âu, ô tô Trung Quốc vẫn rẻ hơn 30-40% so với đối thủ cạnh tranh. Ảnh: BYD

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) hiện đã áp thuế đối với xe điện Trung Quốc sau khi phát hiện các nhà sản xuất ô tô được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp nhà nước không công bằng. EU cũng đang xây dựng các quy định "Sản xuất tại châu Âu" để quy định tỷ lệ các bộ phận của một chiếc xe cần được sản xuất trong khối nhằm đủ điều kiện bán ra thị trường.

Thế nhưng, ngay cả khi chịu thuế quan tại một số thị trường EU như Italy, Tây Ban Nha và Pháp, xe Trung Quốc được cho là rẻ hơn khoảng 30-40% so với các mẫu xe cạnh tranh. Vì thế, ông Munoz cho rằng Mỹ cần chuẩn bị các điều kiện phù hợp nếu muốn hạn chế tác động khi những thương hiệu này tìm cách mở rộng sang thị trường Mỹ.

Theo Carscoops

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