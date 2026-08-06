Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Miami chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương. Dù gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Atletico San Luis, đội bóng của HLV Javier Mascherano vẫn cho thấy sự khác biệt nhờ những khoảnh khắc của các ngôi sao.

Messi có trận đấu chói sáng - Ảnh: IM

Messi một lần nữa chứng minh khả năng tạo đột biến khi liên tục xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm. Siêu sao người Argentina không chỉ tham gia điều phối lối chơi mà còn trực tiếp ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami chỉ 7 phút sau khi đối thủ mở tỷ só.

Cú đúp của Messi trở thành điểm nhấn lớn nhất khi anh xử lý bình tĩnh trong vòng cấm và tung ra những pha dứt điểm mang đậm dấu ấn cá nhân ở phút 44.

Bên cạnh khả năng săn bàn, siêu sao 39 tuổi người Argentina còn cho thấy nhãn quan chiến thuật cùng khả năng kết nối các đồng đội.

Atletico San Luis cũng tạo ra nhiều thời điểm gây khó khăn cho Inter Miami, nhưng đội bóng nước Mỹ vẫn giữ được sự ổn định để bảo toàn chiến thắng.

Với màn trình diễn xuất sắc, Messi tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh trong hành trình chinh phục Leagues Cup của Inter Miami.