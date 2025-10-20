Trước đây, theo Sohu, nhiều người cho rằng chân giò lợn chứa nhiều mỡ, dễ gây tăng cân, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy nếu ăn hợp lý, loại thịt này mang lại không ít lợi ích cho cơ thể.

Collagen từ động vật - bao gồm cả collagen từ lợn - là nguồn protein sinh học quan trọng, có khả năng hỗ trợ sức khỏe da, xương và mô mềm. Chân giò là nguồn cung cấp collagen, protein, khoáng chất và vitamin dồi dào. Các chuyên gia cho biết, người thường xuyên ăn chân giò có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe nổi bật: làm đẹp da, thúc đẩy lành vết thương, bảo vệ khớp và tăng cường thể lực.

Mọi loại thịt đều có tác dụng nếu sử dụng vừa đủ. Ảnh: Ban Mai

Làm đẹp và dưỡng da

Điểm mạnh nhất của chân giò nằm ở lượng collagen tự nhiên. Đây là loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Khi tuổi tác tăng, lượng collagen trong cơ thể giảm khiến da khô, chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn.

Theo Healthline, collagen từ thực phẩm (như thịt hoặc da lợn) có thể kích thích quá trình sản xuất collagen nội sinh, giúp da mịn màng và giảm nếp nhăn. So với các loại mỹ phẩm hoặc collagen tổng hợp, collagen tự nhiên từ thực phẩm dễ hấp thụ và an toàn hơn cho cơ thể.

Hỗ trợ phục hồi vết thương

Collagen không chỉ giúp đẹp da mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình liền sẹo. Một nghiên cứu công bố trên Frontiers in Bioengineering and Biotechnology cho thấy collagen góp phần hình thành mô mới và phục hồi vùng tổn thương, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu quanh vết thương, giúp vết thương mau lành hơn.

Vì vậy, người đang hồi phục sau phẫu thuật, chấn thương hay phụ nữ sau sinh có thể bổ sung chân giò trong thực đơn để đẩy nhanh quá trình tái tạo da, cơ và mô mềm.

Bảo vệ và giảm hao mòn khớp

Ở người lớn tuổi, tình trạng thoái hóa khớp và đau nhức thường xuất hiện do sụn khớp bị mòn dần. Theo WebMD, chân giò chứa collagen, chondroitin và glucosamine - những chất quan trọng trong cấu tạo sụn và dịch khớp.

Các thành phần này giúp bôi trơn khớp, giảm ma sát và tăng độ linh hoạt, đặc biệt hữu ích cho người lao động nặng hoặc chơi thể thao. Có thể xem chân giò như một “chất bôi trơn tự nhiên” cho hệ xương khớp, giúp vận động dễ dàng và giảm đau nhức.

Tăng cường thể chất và miễn dịch

Chân giò cũng là nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin nhóm B, vitamin A, canxi, phốt pho và sắt. Những dưỡng chất này giúp phát triển cơ bắp, tăng sức đề kháng và cải thiện tình trạng thiếu máu.

Collagen cũng có thể hỗ trợ cải thiện khối cơ, tăng mật độ xương và nâng cao khả năng miễn dịch. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, ăn chân giò điều độ có thể ngăn ngừa loãng xương, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi sử dụng

Mặc dù có nhiều lợi ích, chân giò vẫn là thực phẩm chứa lượng chất béo cao. Những người bị tiểu đường, mỡ máu hoặc đang ăn kiêng nên dùng với lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều dễ gây tăng cân hay ảnh hưởng đến tim mạch.