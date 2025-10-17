Ở một số người, nước chanh có thể gây ra tác dụng phụ hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe sẵn có.

Người có dạ dày nhạy cảm hoặc rối loạn tiêu hóa

Chanh có tính axit cao, có thể kích thích thực quản và làm giãn cơ vòng thực quản dưới, khiến axit dạ dày dễ trào ngược. Với người bị trào ngược dạ dày hoặc thường xuyên ợ nóng, nước chanh có nguy cơ gây cảm giác nóng rát ở ngực và cổ họng. Bạn nên tránh uống nước chanh khi bụng đói, thay bằng nước lọc hoặc trà thảo mộc.

Tính axit trong nước chanh có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở người bị viêm dạ dày hay hội chứng ruột kích thích.

Nước chanh không phù hợp với một số người. Ảnh: Ban Mai

Người có răng nhạy cảm hoặc vấn đề răng miệng

Axit trong nước chanh có thể bào mòn men răng, khiến răng nhạy cảm, dễ ố vàng và sâu hơn. Với người bị tụt lợi hoặc mòn men răng, tình trạng có thể nặng thêm. Để hạn chế hại răng, nên uống bằng ống hút, súc miệng sau khi uống và tránh đánh răng ngay sau đó.

Axit citric trong chanh có thể gây xót và làm chậm lành các vết loét miệng, đồng thời khiến niêm mạc họng bị kích ứng, tăng cảm giác đau rát. Người đang có vết loét hoặc viêm họng nên tạm thời tránh nước chanh.

Người dị ứng với trái cây họ cam chanh

Một số người có thể bị dị ứng với các loại trái cây thuộc họ cam chanh như cam, quýt, bưởi hoặc chanh. Phản ứng dị ứng có thể xuất hiện dưới nhiều dạng, chẳng hạn như ngứa da, nổi mẩn đỏ, sưng môi, lưỡi hoặc họng, trong những trường hợp nặng hơn, có thể gây khó thở hoặc choáng.

Khi nhận thấy những triệu chứng này sau khi ăn hoặc uống nước chanh, người bệnh nên ngừng sử dụng ngay lập tức và đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Người đang dùng thuốc điều trị

Nước chanh có thể tương tác với thuốc huyết áp, tiểu đường hoặc tuyến giáp, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hoặc chuyển hóa thuốc. Người đang dùng thuốc thường xuyên nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh hằng ngày.

Ngoài ra, một số hợp chất trong chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, vì vậy người uống nước chanh thường xuyên nên dùng kem chống nắng. Nước chanh có thể giúp ngừa sỏi thận nhờ citrate, nhưng vỏ chanh lại chứa oxalate, có thể làm tăng nguy cơ sỏi ở một số người.

Để uống nước chanh an toàn, nên pha loãng, uống bằng ống hút, súc miệng sau khi uống, không đánh răng ngay và chỉ nên uống khi đã ăn. Khi có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nha sĩ để duy trì thói quen uống nước lành mạnh và an toàn.