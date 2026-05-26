Hôm nay (26/5), TAND TP Hà Nội đưa nhóm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn ra xét xử về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền.

Trước đó, ngày 18/5/2025, cơ quan chức năng của Lào bắt quả tang Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại TP Hà Nội) cùng đồng bọn (đều là người Việt Nam) đang dùng các trang thiết bị tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... thông qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88”.

Cơ quan chức năng của Lào đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2022, Việt thuê người lập trình trang web “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TPHCM) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.

Theo thỏa thuận, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm từ nhà cái nước ngoài bán lại cho các con bạc.

Đối tượng Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra xác định, Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang “Bóng X9”.

Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web “AZbet88” và “EX88”, liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia.

Các đối tượng thỏa thuận, phân công nhóm của “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Trong khi đó, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.

Việt sau đó bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie và một địa chỉ nữa ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, Việt trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào để thuê, tuyển nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Các nhân viên này hoạt động theo nhóm lĩnh vực như quảng cáo, lôi kéo con bạc; chăm sóc con bạc; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Từ tháng 1/2023 - 5/2025, “ông trùm” Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là hơn 4.000 tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 1/4/2025 - 17/5/2025, các đối tượng đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỷ đồng.

Rửa tiền bằng cách chơi hụi

Sau khi kiếm bộn tiền từ việc tổ chức đánh bạc, Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền vào các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm rửa tiền.

“Ông trùm” đã cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (SN 1981, trú tại TP Hà Nội) nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều (SN 1994) và Trịnh Lệ Bình (SN 1978, đều ở TPHCM) tổ chức.

Từ ngày 17/1/2023 - 18/5/2025, Việt đã chuyển từ các tài khoản “công ty” để đóng hụi hơn 5.011 tỷ đồng (trong đó, đóng 10 hụi của Kiều với tổng số tiền hơn 4.413 tỷ đồng; đóng 5 hụi của Bình với tổng số tiền 598 triệu đồng).

Để quản lý số tiền chơi hụi, Việt dặn vợ theo dõi và báo cho mình khi đến kỳ đóng và thanh toán tiền hụi; yêu cầu các chủ hụi thanh toán số tiền đó với Hải. Việt không nói cho vợ biết nguồn gốc số tiền đóng hụi là do phạm tội mà có.