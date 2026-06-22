Cận kề cửa tử vì chủ quan

Anh H.C (sinh năm 2000, trú tại TPHCM) cao 1,8m, nặng 170kg. Trước đó, nam thanh niên này đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng điều trị không đều đặn. Năm 2025, bệnh nhân từng xuất hiện tình trạng yếu nửa người trái không rõ nguyên nhân.

Ngày 12/6, anh C. rơi vào hôn mê sau khi ngủ và không thể tỉnh dậy. Khi người thân phát hiện, bệnh nhân đã yếu liệt nửa người trái, méo mặt là những dấu hiệu điển hình của đột quỵ nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tập trung kiểm soát huyết áp, duy trì các chức năng sống và hạn chế nguy cơ tổn thương não lan rộng cho bệnh nhân. Sau giai đoạn nguy kịch, anh C. được tiếp tục điều trị và phục hồi. Hiện anh đã cải thiện tốt về ý thức cũng như khả năng vận động.

Hình ảnh tổn thương não của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), đột quỵ là bệnh lý nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa nếu người bệnh nhận diện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

"Nhiều người trẻ cho rằng đột quỵ là bệnh của người lớn tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp nhận không ít trường hợp dưới 35 tuổi. Phần lớn trong số đó đều có các yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu kéo dài nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả", bác sĩ Thắng chia sẻ.

Mỡ nội tạng và tăng huyết áp - 'thủ phạm' đánh gục người trẻ

Theo bác sĩ Thắng, mỡ nội tạng tích tụ sâu quanh các cơ quan trong ổ bụng không chỉ là phần mỡ thừa đơn thuần. Loại mỡ này có khả năng tiết ra nhiều chất gây viêm, làm tổn thương lớp nội mô mạch máu. Tình trạng viêm kéo dài khiến thành mạch mất tính đàn hồi, dễ hình thành các mảng xơ vữa và cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Béo phì cũng thường đi kèm với rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp. Khi cholesterol xấu (LDL-C) tăng cao, các mảng xơ vữa sẽ tích tụ trong thành mạch máu, làm hẹp lòng mạch, gây tắc nghẽn đột ngột. Trong khi đó, huyết áp cao kéo dài khiến thành mạch suy yếu, dễ bị vỡ, làm tăng nguy cơ xuất huyết não.

Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ mắc tăng huyết áp nhưng không biết mình bị bệnh hoặc không tuân thủ điều trị.

"Bệnh nhân đến với chúng tôi thường thuộc hai nhóm. Một là không biết mình có nguy cơ đột quỵ. Hai là biết nhưng chủ quan, không quan tâm đúng mức. Có những trường hợp huyết áp đã được kiểm soát ổn định nhưng sau đó tự ý bỏ thuốc, dẫn đến tái phát đột quỵ", PGS Thắng cho biết.

Một số người bệnh cho biết họ từng xuất hiện các triệu chứng như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt nửa người nhưng chỉ kéo dài từ vài chục phút đến vài giờ rồi tự hồi phục hoàn toàn. Theo bác sĩ Thắng, đó là cơn thiếu máu não thoáng qua hay "đột quỵ thoáng qua".

Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ rất cao của một cơn đột quỵ thực sự trong tương lai gần, có thể chỉ sau một đến hai ngày. Nếu người bệnh nhận biết được tín hiệu cảnh báo này và đến cơ sở y tế kịp thời, bác sĩ có thể triển khai các biện pháp dự phòng ngay lập tức, giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, nhiều người lại chủ quan bỏ qua các triệu chứng vì thấy chúng tự biến mất. Điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội quý giá để ngăn chặn một cơn đột quỵ nghiêm trọng có thể xảy ra sau đó.

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Người đàn ông tự cứu mình khi bị đột quỵ nhờ chăm làm một việc Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến bệnh viện, ông H. đã thoát khỏi nguy cơ tàn phế, thậm chí tử vong do đột quỵ.