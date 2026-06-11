Ông T.T.P. (47 tuổi, TPHCM) cho biết, từ năm 18 tuổi, thỉnh thoảng ông xuất hiện những cơn hồi hộp, tim đập nhanh thoáng qua, mỗi năm xảy ra 1-2 lần. Các triệu chứng thường đột ngột xuất hiện và tự hết, không liên quan đến sinh hoạt vận động hằng ngày. Dù đã nhiều lần đi khám, ông vẫn chưa phát hiện bệnh lý tim mạch rõ ràng.

Đến năm 2019, ông P. được đưa đi cấp cứu. Qua phân tích điện tâm đồ, bác sĩ chuyên khoa loạn nhịp tim phát hiện người đàn ông bị hội chứng Brugada - bệnh lý rối loạn nhịp tim nguy hiểm do di truyền, có thể gây cơn loạn nhịp tim nặng (rung thất) dẫn đến đột tử khi nghỉ ngơi hoặc ngủ.

"Tôi không ngờ mình mắc bệnh vì sức khỏe vẫn bình thường. Chỉ khi được chẩn đoán hội chứng Brugada, tôi mới biết nguy cơ đột tử có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào", ông P. lo lắng.

Bác sĩ cài đặt máy cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Để ngăn chặn mối nguy cho ông P, ngay lần cấp cứu đó bác sĩ đã cấy máy phá rung tim tự động (ICD). Thiết bị này có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục và tự động phát sốc điện khi bệnh nhân xuất hiện các cơn loạn nhịp thất nguy hiểm, khôi phục nhịp tim bình thường.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 năm sử dụng, hệ thống dây điện cực của máy gặp sự cố, tạo tín hiệu nhiễu khiến bệnh nhân bị sốc điện nhầm liên tiếp 5 lần chỉ trong một buổi sáng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khiêm Thao, Trưởng khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), sau khi đánh giá lại, các bác sĩ đã thay thế thiết bị cũ bằng hệ thống phá rung tim cấy dưới da hoàn toàn (S-ICD). Đây là công nghệ mới, trong đó dây điện cực đặt dưới da thay vì đi vào buồng tim qua đường tĩnh mạch như các hệ thống ICD truyền thống.

Việc không đưa dây điện cực vào trong tim giảm nguy cơ tổn thương mạch máu, hạn chế nhiễm trùng trong tim và tránh một số biến chứng liên quan đến dây điện cực nội mạch. Bác sĩ Thao cho biết thêm, phương pháp này đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân trẻ tuổi, có nguy cơ phải mang thiết bị trong thời gian dài.

Hội chứng Brugada là bệnh lý rối loạn nhịp tim di truyền nguy hiểm, có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Một số người không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi xuất hiện cơn rối loạn nhịp tim nghiêm trọng hoặc đột tử.

Các biểu hiện thường gặp gồm:

- Hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh hoặc không đều.

- Ngất hoặc gần ngất đột ngột, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi đang nghỉ ngơi. Đây là triệu chứng cảnh báo quan trọng vì có thể liên quan đến các cơn loạn nhịp thất nguy hiểm.

- Mệt mỏi, khó thở, cảm giác hụt hơi, đôi khi kèm theo thở bất thường hoặc thở ngáp khi ngủ.

- Đau tức, nặng ngực, cảm giác khó chịu vùng ngực không rõ nguyên nhân.

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện rung thất hoặc ngừng tim đột ngột, dẫn đến đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời.

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