Xem clip:

Chiều 26/12, hàng trăm học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã có mặt tại Hà Nội tham dự tọa đàm “Câu chuyện số từ những bản làng”, trao đổi kiến thức và chia sẻ quan điểm về chuyển đổi số từ khắp các bản làng xa xôi.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 cho biết: "Chuyển đổi số đang trở thành một dòng chảy lớn của đất nước. Nhưng chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu chỉ dừng lại ở đô thị, ở các trung tâm lớn. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đến được với từng cộng đồng, từng bản làng, từng người dân và khi người trẻ trở thành chủ thể của quá trình ấy".

Ông Nguyễn Văn Bá cũng nhận định, diễn đàn "Câu chuyện số từ các bản làng" sẽ không chỉ dừng lại ở cảm hứng mà còn gợi mở những hành động cụ thể để từ đây, nhiều câu chuyện số mới tiếp tục được viết nên từ các bản làng trên khắp đất nước.

Thạc sĩ Nguyễn Phan Huy Khôi, chuyên gia về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam phát biểu tham luận trong buổi tọa đàm với nội dung tổng quan về đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ dân tộc thiểu số. Bài phát biểu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu có mặt trong hội trường. Qua những con số thực tiễn và phân tích khoa học, tham luận thể hiện cái nhìn rõ nét về bức tranh đổi mới sáng tạo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng những tiềm năng và cả "nút thắt" cần được tháo gỡ để thanh niên các bản làng tự tin làm chủ công nghệ.

Sùng A Tủa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phình Hồ (Lào Cai), được biết đến như “người gieo hạt giống” trong thúc đẩy du lịch cộng đồng và chuyển đổi số vùng cao. Trong tham luận, anh chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào sản phẩm chè và phát triển du lịch địa phương, nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Nguyễn Mạnh Đức Đạt (người dân tộc Tày, tỉnh Thái Nguyên) là gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học sáng tạo với thành tích xuất sắc giành Giải Vàng tại Cuộc thi Olympic và Hội nghị Quốc tế về Khoa học Sáng tạo (ICPC) năm 2025, tổ chức tại Hàn Quốc. Trong buổi chiều nay, Đạt tham gia tọa đàm với bài tham luận về nội dung "Sinh viên ứng dụng chuyển đổi số trong học tập/văn hóa". Tham luận cho thấy câu chuyện về sinh viên dân tộc thiểu số đã bắt đầu tận dụng các nền tảng số để học tập trực tuyến, tiếp cận tri thức mới, đồng thời sử dụng mạng xã hội và công nghệ số để quảng bá hình ảnh, câu chuyện và giá trị văn hóa dân tộc.

Tại tọa đàm, Đại tá, PGS.TS Phạm Huy Thành, Phó Trưởng khoa An ninh nội địa, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an bàn về các rủi ro, thách thức có thể gặp phải trong môi trường số đối với học sinh, sinh viên, nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này.

Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đặt câu hỏi trao đổi trong buổi diễn đàn "Câu chuyện số từ các bản làng".