Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TP Hà Nội về việc xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm.

Theo Bộ Nội vụ, khoản 1 Điều 8 Nghị định 361/2025 của Chính phủ quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Cụ thể, đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỷ lệ được xếp ngạch chuyên viên cao cấp là 100%.

Đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên cao cấp không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ TP Hà Nội căn cứ các quy định tại Nghị định 361/2025 để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện việc xếp ngạch.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội được xếp ngạch chuyên viên cao cấp.

Đối với Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội có thể xếp ngạch chuyên viên cao cấp hoặc chuyên viên chính, nhưng phải bảo đảm trong phạm vi tỷ lệ công chức được bố trí theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xác định ngạch đối với cán bộ lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp xã

Đối với cán bộ giữ chức danh trưởng ban, phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh và cán bộ ở cấp xã như phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban và phó trưởng Ban HĐND, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp ngạch cần căn cứ chức danh, chức vụ tương đương do cấp có thẩm quyền quy định.

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 204/2004 của Chính phủ cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Bộ Nội vụ đồng thời dẫn Quy định 368/2025 của Bộ Chính trị quy định về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị. Quy định này giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; đồng thời sửa đổi, hoàn thiện các văn bản liên quan để bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương.

Từ các căn cứ trên, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ TP Hà Nội, trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, căn cứ Nghị định 204/2004 và các quy định tại Nghị định 361/2025 của Chính phủ để tham mưu cấp có thẩm quyền xác định cụ thể số lượng cán bộ và thực hiện việc xếp ngạch tương ứng.

Việc xếp ngạch phải thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời bảo đảm các tỷ lệ công chức được bố trí theo vị trí việc làm theo quy định.